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Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива - РИА Новости, 22.09.2023
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22:52 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html
Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива
Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива - РИА Новости, 22.09.2023
Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива
назвал "провокационными слухами" сообщения ряда СМИ о якобы отказе Венгрии от российского топлива для АЭС "Пакш". РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T22:52
2023-09-22T22:52
венгрия
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
аэс "пакш"
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" назвал "провокационными слухами" сообщения ряда СМИ о якобы отказе Венгрии от российского топлива для АЭС "Пакш". &quot;Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене&quot;, - сказал Лихачев.
https://ria.ru/20230922/toplivo-1898135233.html
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венгрия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш"
Венгрия, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", АЭС "Пакш"
Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива

Лихачев: данные об отказе Венгрии от российского топлива — провокационные слухи

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" назвал "провокационными слухами" сообщения ряда СМИ о якобы отказе Венгрии от российского топлива для АЭС "Пакш".
«

"Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене", - сказал Лихачев.

Будапешт - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Венгрия не видит препятствий для использования российского ядерного топлива
Вчера, 22:05
 
ВенгрияАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АЭС "Пакш"
 
 
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