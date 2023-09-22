https://ria.ru/20230922/soobscheniya-1898139998.html

Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива

Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива - РИА Новости, 22.09.2023

Лихачев прокомментировал сообщения об отказе Венгрии от российского топлива

назвал "провокационными слухами" сообщения ряда СМИ о якобы отказе Венгрии от российского топлива для АЭС "Пакш". РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T22:52

2023-09-22T22:52

2023-09-22T22:52

венгрия

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "пакш"

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев в интервью телеканалу "Россия 24" назвал "провокационными слухами" сообщения ряда СМИ о якобы отказе Венгрии от российского топлива для АЭС "Пакш". "Сейчас звучат провокационные слухи о том, что венгры отказываются от российского топлива. Зачем им отказываться? Оно эффективно и очень привлекательно по цене", - сказал Лихачев.

https://ria.ru/20230922/toplivo-1898135233.html

венгрия

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венгрия, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "пакш"