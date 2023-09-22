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"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине - РИА Новости, 22.09.2023
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10:29 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/signal-1897946539.html
"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине
"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине - РИА Новости, 22.09.2023
"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине
Отказ Польши поставлять ВСУ оружие может быть намеком на то, что страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией, предположил обозреватель The... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:29
2023-09-22T10:29
в мире
украина
польша
европа
анджей дуда
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отказ Польши поставлять ВСУ оружие может быть намеком на то, что страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией, предположил обозреватель The Telegraph Роберт Кларк.&quot;Это похоже на признание того, что Украина не может выиграть эту войну в ее нынешних масштабах и интенсивности, и что Европа не может продолжать ее поддерживать&quot;, — указал журналист.По его мнению, слова президента Польши Анджея Дуды об Украине как об "утопающем" говорят об очень многом, свидетельствуя о возможном признании западных стран, что у Киева не получится одержать победу.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики. Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в ближайшие дни страна так же введет эмбарго на некоторую сельскохозяйственную продукции из Польши. Последняя в ответ на это пообещала расширить список запрещенных к ввозу украинских продуктов.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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в мире, украина, польша, европа, анджей дуда, вооруженные силы украины, нато
В мире, Украина, Польша, Европа, Анджей Дуда, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине

Обозреватель Кларк: страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отказ Польши поставлять ВСУ оружие может быть намеком на то, что страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией, предположил обозреватель The Telegraph Роберт Кларк.
«

"Это похоже на признание того, что Украина не может выиграть эту войну в ее нынешних масштабах и интенсивности, и что Европа не может продолжать ее поддерживать", — указал журналист.

По его мнению, слова президента Польши Анджея Дуды об Украине как об "утопающем" говорят об очень многом, свидетельствуя о возможном признании западных стран, что у Киева не получится одержать победу.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики. Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в ближайшие дни страна так же введет эмбарго на некоторую сельскохозяйственную продукции из Польши. Последняя в ответ на это пообещала расширить список запрещенных к ввозу украинских продуктов.

ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
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