https://ria.ru/20230922/signal-1897946539.html

"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине

"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине - РИА Новости, 22.09.2023

"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине

Отказ Польши поставлять ВСУ оружие может быть намеком на то, что страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией, предположил обозреватель The... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:29

2023-09-22T10:29

2023-09-22T10:29

в мире

украина

польша

европа

анджей дуда

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отказ Польши поставлять ВСУ оружие может быть намеком на то, что страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией, предположил обозреватель The Telegraph Роберт Кларк."Это похоже на признание того, что Украина не может выиграть эту войну в ее нынешних масштабах и интенсивности, и что Европа не может продолжать ее поддерживать", — указал журналист.По его мнению, слова президента Польши Анджея Дуды об Украине как об "утопающем" говорят об очень многом, свидетельствуя о возможном признании западных стран, что у Киева не получится одержать победу.В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики. Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в ближайшие дни страна так же введет эмбарго на некоторую сельскохозяйственную продукции из Польши. Последняя в ответ на это пообещала расширить список запрещенных к ввозу украинских продуктов.ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.

https://ria.ru/20230922/isterika-1897938798.html

украина

польша

европа

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в мире, украина, польша, европа, анджей дуда, вооруженные силы украины, нато