"Не может выиграть". В Британии сообщили о зловещем сигнале Польши Украине
Обозреватель Кларк: страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте
© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие эвакуируют раненого солдата на передовой в Донецкой области. Архивное фото
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Отказ Польши поставлять ВСУ оружие может быть намеком на то, что страны Запада теряют веру в победу Украины в конфликте с Россией, предположил обозреватель The Telegraph Роберт Кларк.
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"Это похоже на признание того, что Украина не может выиграть эту войну в ее нынешних масштабах и интенсивности, и что Европа не может продолжать ее поддерживать", — указал журналист.
По его мнению, слова президента Польши Анджея Дуды об Украине как об "утопающем" говорят об очень многом, свидетельствуя о возможном признании западных стран, что у Киева не получится одержать победу.
В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна из бывшей советской республики. Как заявил заместитель министра экономики Украины Тарас Качка, в ближайшие дни страна так же введет эмбарго на некоторую сельскохозяйственную продукции из Польши. Последняя в ответ на это пообещала расширить список запрещенных к ввозу украинских продуктов.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.
ВСУ уже четвертый месяц ведут контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях, бросая в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной военной техникой. Но им не удалось добиться успехов ни на одном из участков фронта. Как отмечал Владимир Путин, это не просто пробуксовка, а провал. СМИ и военные эксперты из США и Европы также пишут о неудаче летней кампании киевского режима, отмечая эффективность российских минных полей и эшелонированной обороны.