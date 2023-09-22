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В Британии число заражений новым штаммом COVID-19 превысило 50 случаев - РИА Новости, 22.09.2023
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18:04 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/shtamm-1898091413.html
В Британии число заражений новым штаммом COVID-19 превысило 50 случаев
В Британии число заражений новым штаммом COVID-19 превысило 50 случаев - РИА Новости, 22.09.2023
В Британии число заражений новым штаммом COVID-19 превысило 50 случаев
Число заражений новым вариантом коронавируса BA.2.86 в Великобритании превысило 50 случаев, сообщило в пятницу британское Агентство по здравоохранению (UKHSA). РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T18:04
2023-09-22T18:04
в мире
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коронавирус covid-19
великобритания
здоровье - общество
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Число заражений новым вариантом коронавируса BA.2.86 в Великобритании превысило 50 случаев, сообщило в пятницу британское Агентство по здравоохранению (UKHSA). "По состоянию на 18 сентября 54 подтвержденных случая были зафиксированы в Великобритании, 48 – в Англии и шесть – в Шотландии. В Уэльсе и Северной Ирландии случаи заболевания выявлены не были", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны. Отмечается, что 30 случаев в Англии приходятся на один дом престарелых, где была произошла вспышка. Кроме того, из 48 случаев 10 пациентов были госпитализированы, при этом у двоих диагноз подтвердился в отделении неотложной помощи. На настоящий момент не было зафиксировано ни одной смерти в связи с распространением нового варианта COVID-19, сообщает UKHSA. В общей сложности, по данным на 18 сентября, зафиксировано 137 случаев в 15 странах, говорится в заявлении. Ранее UKHSA призвало людей с симптомами недомогания оставаться дома, чтобы избежать распространения нового штамма BA.2.86. В августе британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило о первом случае заболевания новым вариантом коронавируса BA.2.86, отличающимся большим числом мутаций. В связи с этим британский минздрав принял решение начать вакцинировать население в Англии от гриппа и коронавируса этой осенью на месяц раньше, чем было изначально запланировано.
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в мире, англия, коронавирус covid-19, великобритания, здоровье - общество, шотландия
В мире, Англия, Коронавирус COVID-19, Великобритания, Здоровье - Общество, Шотландия
В Британии число заражений новым штаммом COVID-19 превысило 50 случаев

В Британии число заражений новым штаммом COVID-19 BA.2.86 превысило 50 случаев

© iStock.com / Alexander VasilyevКомпьютерная модель вируса COVID-19
Компьютерная модель вируса COVID-19 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© iStock.com / Alexander Vasilyev
Компьютерная модель вируса COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен – РИА Новости. Число заражений новым вариантом коронавируса BA.2.86 в Великобритании превысило 50 случаев, сообщило в пятницу британское Агентство по здравоохранению (UKHSA).
«
"По состоянию на 18 сентября 54 подтвержденных случая были зафиксированы в Великобритании, 48 – в Англии и шесть – в Шотландии. В Уэльсе и Северной Ирландии случаи заболевания выявлены не были", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте правительства страны.
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Отмечается, что 30 случаев в Англии приходятся на один дом престарелых, где была произошла вспышка. Кроме того, из 48 случаев 10 пациентов были госпитализированы, при этом у двоих диагноз подтвердился в отделении неотложной помощи. На настоящий момент не было зафиксировано ни одной смерти в связи с распространением нового варианта COVID-19, сообщает UKHSA.
В общей сложности, по данным на 18 сентября, зафиксировано 137 случаев в 15 странах, говорится в заявлении.
Ранее UKHSA призвало людей с симптомами недомогания оставаться дома, чтобы избежать распространения нового штамма BA.2.86.
В августе британское Агентство по здравоохранению (UKHSA) сообщило о первом случае заболевания новым вариантом коронавируса BA.2.86, отличающимся большим числом мутаций. В связи с этим британский минздрав принял решение начать вакцинировать население в Англии от гриппа и коронавируса этой осенью на месяц раньше, чем было изначально запланировано.
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