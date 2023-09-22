https://ria.ru/20230922/shtab-1898030601.html

Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе

Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 22.09.2023

Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе

После ракетного удара, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе и люди на улице не пострадали,... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:45

2023-09-22T14:45

2023-09-22T14:46

специальная военная операция на украине

севастополь

михаил развожаев

происшествия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После ракетного удара, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе и люди на улице не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано... Продолжается подомовой обход". - написал Развожаев. По его словам, на месте развернут оперативный штаб.

https://ria.ru/20230922/bakhchisaray-1898019218.html

севастополь

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севастополь, михаил развожаев, происшествия, вооруженные силы украины