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Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе - РИА Новости, 22.09.2023
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе
После ракетного удара, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе и люди на улице не пострадали,... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:45
2023-09-22T14:45
2023-09-22T14:46
специальная военная операция на украине
севастополь
михаил развожаев
происшествия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. После ракетного удара, по предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг штаба Черноморского флота в Севастополе и люди на улице не пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. "По предварительной информации, гражданская инфраструктура вокруг штаба флота не пострадала. Люди, которые находились в момент удара на улице, тоже не пострадали. Даже выбитых стекол пока не зафиксировано... Продолжается подомовой обход". - написал Развожаев. По его словам, на месте развернут оперативный штаб.
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севастополь, михаил развожаев, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Михаил Развожаев, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений вблизи штаба ЧФ в Севастополе
Развожаев сообщил об отсутствии повреждений и пострадавших вблизи штаба ЧФ