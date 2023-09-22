https://ria.ru/20230922/shtab-1898029997.html

В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара

В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара - РИА Новости, 22.09.2023

В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара

Работы по тушению пожара в штабе Черноморского флота в Севастополе продолжаются, ситуация под контролем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:44

2023-09-22T14:44

2023-09-22T14:44

республика крым

происшествия

севастополь

михаил развожаев

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Работы по тушению пожара в штабе Черноморского флота в Севастополе продолжаются, ситуация под контролем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранее он сообщал, что по штабу Черноморского флота был нанесен ракетный удар. "Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, происшествия, севастополь, михаил развожаев