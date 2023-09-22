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В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара
В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара - РИА Новости, 22.09.2023
В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара
Работы по тушению пожара в штабе Черноморского флота в Севастополе продолжаются, ситуация под контролем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:44
2023-09-22T14:44
2023-09-22T14:44
республика крым
происшествия
севастополь
михаил развожаев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Работы по тушению пожара в штабе Черноморского флота в Севастополе продолжаются, ситуация под контролем, сообщил губернатор Михаил Развожаев в телеграм-канале. Ранее он сообщал, что по штабу Черноморского флота был нанесен ракетный удар. "Продолжаются работы по тушению пожара в штабе флота. Сил и средств достаточно. Просьба сохранять спокойствие. Ситуация под контролем экстренных служб", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, происшествия, севастополь, михаил развожаев
Республика Крым, Происшествия, Севастополь, Михаил Развожаев
В штабе Черноморского флота продолжается тушение пожара
Развожаев: в штабе Черноморского флота продолжаются работы по тушению пожара