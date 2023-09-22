https://ria.ru/20230922/shebekino-1897938355.html

При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек

При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек - РИА Новости, 22.09.2023

При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек

Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:46

2023-09-22T09:46

2023-09-22T12:38

происшествия

шебекино

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1897981908_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_5e3b840cc783fbfe1864bf9b55f8bc66.jpg

МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона", — говорится в публикации.Один из пострадавших остается под завалами. При взрыве три человека получили травмы головы, у одного — ожоги. На месте работают все оперативные службы, причины ЧП установит следствие.

https://ria.ru/20230921/vzryv-1897711027.html

шебекино

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, шебекино