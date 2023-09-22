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При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек - РИА Новости, 22.09.2023
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09:46 22.09.2023 (обновлено: 12:38 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/shebekino-1897938355.html
При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек
При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек - РИА Новости, 22.09.2023
При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек
Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:46
2023-09-22T12:38
происшествия
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале."ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона", — говорится в публикации.Один из пострадавших остается под завалами. При взрыве три человека получили травмы головы, у одного — ожоги. На месте работают все оперативные службы, причины ЧП установит следствие.
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происшествия, шебекино
Происшествия, Шебекино
При взрыве газа в доме в Шебекино пострадали пять человек

При взрыве газового баллона в жилом доме в Шебекино пострадали пять человек

© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской областиНа месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино
На месте взрыва газового баллона в частном доме в Шебекино - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба губернатора Белгородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газового баллона в частном доме в Шебекино, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
"ЧП в Шебекино. Разрушен частный жилой дом, по предварительной информации от аварийных служб, взрыв произошел по причине, связанной с эксплуатацией газового баллона", — говорится в публикации.
Один из пострадавших остается под завалами.
При взрыве три человека получили травмы головы, у одного — ожоги.
На месте работают все оперативные службы, причины ЧП установит следствие.
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