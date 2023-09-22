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Жителей домов у места падения части ракеты в Севастополе эвакуируют - РИА Новости, 22.09.2023
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17:34 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898083423.html
Жителей домов у места падения части ракеты в Севастополе эвакуируют
Жителей домов у места падения части ракеты в Севастополе эвакуируют - РИА Новости, 22.09.2023
Жителей домов у места падения части ракеты в Севастополе эвакуируют
Жители близлежащих домов к месту падения части ракеты в Севастополе будут эвакуированы на время ее обезвреживания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T17:34
2023-09-22T17:34
севастополь
киев
россия
михаил развожаев
безопасность
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жители близлежащих домов к месту падения части ракеты в Севастополе будут эвакуированы на время ее обезвреживания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее предупредил жителей города об обезвреживании упавшей рядом с театром Луначарского части ракеты. "Оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр "Победа" на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру. Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут, все смогут вернуться домой", - сообщил Развозжаев. Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный погиб, сообщило Минобороны РФ. Движение личного и общественного транспорта в центре Севастополя ограничено.
https://ria.ru/20230922/sputniki-1898080647.html
https://ria.ru/20230922/obstanovka-1898077305.html
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севастополь, киев, россия, михаил развожаев, безопасность
Севастополь, Киев, Россия, Михаил Развожаев, Безопасность
Жителей домов у места падения части ракеты в Севастополе эвакуируют

Развожаев: жителей домов у места падения части ракеты в Севастополе эвакуируют

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Жители близлежащих домов к месту падения части ракеты в Севастополе будут эвакуированы на время ее обезвреживания, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем телеграм-канале.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев ранее предупредил жителей города об обезвреживании упавшей рядом с театром Луначарского части ракеты.
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"Оперштаб принял решение о повышенных мерах безопасности на время проведения операции по уборке частей сбитой ракеты. В течение ближайших 30 минут всем жителям домов по проспекту Нахимова просьба проследовать самостоятельно в кинотеатр "Победа" на Большой Морской, либо к точкам сбора на площадь Нахимова или площадь Лазарева. С этих точек автобусами людей будут вывозить к кинотеатру. Ничего брать с собой не надо. После того, как спецслужбы все уберут, все смогут вернуться домой", - сообщил Развозжаев.
Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный погиб, сообщило Минобороны РФ. Движение личного и общественного транспорта в центре Севастополя ограничено.
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СевастопольКиевРоссияМихаил РазвожаевБезопасность
 
 
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