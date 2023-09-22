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В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 22.09.2023
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14:23 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898022413.html
В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности
В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности
Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя, правоохранители в центре города просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:23
2023-09-22T14:23
республика крым
севастополь
происшествия
михаил развожаев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя, правоохранители в центре города просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота, передает корреспондент РИА Новости. Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев. Он сообщил, что возможна еще одна атака, обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Территория вокруг штаба ЧФ перекрыта. В одном из корпусов видны разрушения верхних этажей, обломки и элементы конструкций разлетелись поблизости. Работают спасатели и медики. На улице звучит сигнал о ракетной опасности, людей просят эвакуироваться в бомбоубежища и очистить улицы в окрестностях штаба.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html
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республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев
Республика Крым, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев
В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности

В центре Севастополя прозвучал сигнал о ракетной опасности

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкВид на Севастополь
Вид на Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя, правоохранители в центре города просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота, передает корреспондент РИА Новости.
Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев. Он сообщил, что возможна еще одна атака, обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города и не выходить из зданий.
Территория вокруг штаба ЧФ перекрыта. В одном из корпусов видны разрушения верхних этажей, обломки и элементы конструкций разлетелись поблизости. Работают спасатели и медики. На улице звучит сигнал о ракетной опасности, людей просят эвакуироваться в бомбоубежища и очистить улицы в окрестностях штаба.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
13:22
 
Республика КрымСевастопольПроисшествияМихаил Развожаев
 
 
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