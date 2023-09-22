https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898022413.html

В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности

В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности - РИА Новости, 22.09.2023

В Севастополе прозвучал сигнал о ракетной опасности

Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя, правоохранители в центре города просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:23

2023-09-22T14:23

2023-09-22T14:23

республика крым

севастополь

происшествия

михаил развожаев

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Сигнал о ракетной опасности звучит в центре Севастополя, правоохранители в центре города просят людей эвакуироваться в бомбоубежища и не подходить к штабу Черноморского флота, передает корреспондент РИА Новости. Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор Михаил Развожаев. Он сообщил, что возможна еще одна атака, обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города и не выходить из зданий. Территория вокруг штаба ЧФ перекрыта. В одном из корпусов видны разрушения верхних этажей, обломки и элементы конструкций разлетелись поблизости. Работают спасатели и медики. На улице звучит сигнал о ракетной опасности, людей просят эвакуироваться в бомбоубежища и очистить улицы в окрестностях штаба.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html

республика крым

севастополь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика крым, севастополь, происшествия, михаил развожаев