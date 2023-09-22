https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898020598.html
Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе - РИА Новости, 22.09.2023
Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил об отмене ракетной и авиационной опасности в городе, но в центр по-прежнему просит не... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:18
2023-09-22T14:18
2023-09-22T14:25
севастополь
безопасность
михаил развожаев
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил об отмене ракетной и авиационной опасности в городе, но в центр по-прежнему просит не выезжать, дороги перекрыты.Ранее после ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, Развожаев сообщил о возможности еще одной атаки по городу."Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", - написал Развожаев.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898022413.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, безопасность, михаил развожаев
Севастополь, Безопасность, Михаил Развожаев
Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
Губернатор Развожаев попросил жителей не выезжать в центр Севастополя