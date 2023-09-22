https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898020598.html

Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе - РИА Новости, 22.09.2023

Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил об отмене ракетной и авиационной опасности в городе, но в центр по-прежнему просит не... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:18

2023-09-22T14:18

2023-09-22T14:25

севастополь

безопасность

михаил развожаев

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем телеграм-канале заявил об отмене ракетной и авиационной опасности в городе, но в центр по-прежнему просит не выезжать, дороги перекрыты.Ранее после ракетного удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, Развожаев сообщил о возможности еще одной атаки по городу."Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий", - написал Развожаев.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898022413.html

севастополь

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Дарья Буймова

севастополь, безопасность, михаил развожаев