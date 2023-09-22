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Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:42 22.09.2023 (обновлено: 13:52 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:42
2023-09-22T13:52
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города.Ранее он сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе."Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника", - написал Развожаев.По его словам, спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания, продолжается наращивание сил и средств.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html
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севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ

Глава Севастополя Развожаев предупредил о возможности еще одной атаки по городу

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПротиводиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Противодиверсионный катер "Павел Силаев" Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города.
Ранее он сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
13:22
"Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника", - написал Развожаев.
По его словам, спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания, продолжается наращивание сил и средств.
Вид на Балаклавскую бухту - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Развожаев заявил о боевой готовности всех служб в Севастополе
Вчера, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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