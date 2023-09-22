https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html

Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ

Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023

Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:42

2023-09-22T13:42

2023-09-22T13:52

специальная военная операция на украине

севастополь

происшествия

михаил развожаев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города.Ранее он сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе."Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника", - написал Развожаев.По его словам, спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания, продолжается наращивание сил и средств.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html

https://ria.ru/20230921/sevastopol-1897686359.html

севастополь

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия