https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ - РИА Новости, 22.09.2023
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:42
2023-09-22T13:42
2023-09-22T13:52
специальная военная операция на украине
севастополь
происшествия
михаил развожаев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888335824_0:123:3072:1851_1920x0_80_0_0_08698a5c9c9973e1288235335d7db084.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил в своем телеграм-канале о возможности еще одной атаки по городу и попросил жителей не ездить в центр города.Ранее он сообщил о ракетном ударе по штабу Черноморского флота в Севастополе."Внимание всем! Возможна еще одна атака. Просьба не выезжать в центр города. Не выходить из зданий. Всем, кто находится рядом со штабом флота - при звуках сирены проследовать в укрытия. На месте работают сотрудники МЧС России. В готовность приведена аэромобильная группировка. Введена резервная техника", - написал Развожаев.По его словам, спасатели принимают все меры для скорейшей ликвидации возгорания, продолжается наращивание сил и средств.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html
https://ria.ru/20230921/sevastopol-1897686359.html
севастополь
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/05/1888335824_165:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_e8a1a3454a3e86ce0690649c40acdd1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия, михаил развожаев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Специальная военная операция на Украине, Севастополь, Происшествия, Михаил Развожаев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ
Глава Севастополя Развожаев предупредил о возможности еще одной атаки по городу