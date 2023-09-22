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По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:22 22.09.2023 (обновлено: 14:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар - РИА Новости, 22.09.2023
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:22
2023-09-22T14:49
специальная военная операция на украине
севастополь
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок", — говорится в публикации.По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди на улице не пострадали. На месте ЧП создан оперативный штаб, работают спасатели и сотрудники других служб. В центре города из-за "специальных мероприятий" перекрыты дороги, глава региона призвал жителей туда не ездить.Крылатые ракеты также сбиты над территорией Крыма, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. ВСУ регулярно проводят обстрелы и атаки БПЛА на приграничные российские территории. Так, полуостров подвергся атаке в ночь на 21 сентября — по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 19 дронов.
https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html
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севастополь
Специальная военная операция на Украине, Севастополь
По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

Развожаев: ВСУ ударили ракетами по штабу Черноморского флота в Севастополе

© РИА Новости / Сергей Мамонтов | Перейти в медиабанкВид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
"По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок", — говорится в публикации.
По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди на улице не пострадали.
На месте ЧП создан оперативный штаб, работают спасатели и сотрудники других служб. В центре города из-за "специальных мероприятий" перекрыты дороги, глава региона призвал жителей туда не ездить.
Крылатые ракеты также сбиты над территорией Крыма, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов.
ВСУ регулярно проводят обстрелы и атаки БПЛА на приграничные российские территории. Так, полуостров подвергся атаке в ночь на 21 сентября — по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 19 дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастополь
 
 
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