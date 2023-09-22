https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897996081.html

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар - РИА Новости, 22.09.2023

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесли ракетный удар

По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T13:22

2023-09-22T13:22

2023-09-22T14:49

специальная военная операция на украине

севастополь

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар, сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале."По штабу флота враги нанесли ракетный удар. Возле театра Луначарского упал осколок", — говорится в публикации.По предварительным данным, гражданская инфраструктура вокруг здания не повреждена, люди на улице не пострадали. На месте ЧП создан оперативный штаб, работают спасатели и сотрудники других служб. В центре города из-за "специальных мероприятий" перекрыты дороги, глава региона призвал жителей туда не ездить.Крылатые ракеты также сбиты над территорией Крыма, об этом сообщил глава региона Сергей Аксенов. ВСУ регулярно проводят обстрелы и атаки БПЛА на приграничные российские территории. Так, полуостров подвергся атаке в ночь на 21 сентября — по данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 19 дронов.

https://ria.ru/20230920/video-1897536806.html

севастополь

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

севастополь