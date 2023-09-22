https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897959005.html

Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта

Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта - РИА Новости, 22.09.2023

Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта

Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:26

2023-09-22T11:26

2023-09-22T11:26

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались. "Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897952073.html

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Лана Баева

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