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Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
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Туризм
 
11:26 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897959005.html
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта
Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:26
2023-09-22T11:26
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались. "Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897952073.html
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Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Севастополь
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта

Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя
Вид на грузовой корабль и Константиновский Форт с набережной Севастополя - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
Вид на Константиновский форт и Севастопольскую бухту из вертолета - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта
11:06
 
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