https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897959005.html
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта
Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:26
2023-09-22T11:26
2023-09-22T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались. "Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897952073.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, туризм, туристы, севастополь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Севастополь
Бухту Севастополя открыли для движения морского транспорта
Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Бухту Севастополя открыли для движения морского пассажирского транспорта, сообщила дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
Рейд оставался закрытым в пятницу около часа. Причины не назывались.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет движение", - говорится в сообщении.
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта