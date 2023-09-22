https://ria.ru/20230922/sevastopol-1897952073.html
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта - РИА Новости, 22.09.2023
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта
В Севастопольской бухте закрыли рейд, движение морского пассажирского транспорта остановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:06
2023-09-22T11:06
2023-09-22T11:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте закрыли рейд, движение морского пассажирского транспорта остановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города. "Морской пассажирский транспорт приостановил движение", — говорится в сообщении. Причины закрытия рейда не называются.
https://ria.ru/20230906/kurorty-1894336416.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, туризм, туристы, севастополь
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Севастополь
В Севастопольской бухте остановили движение морского транспорта
Движение морского пассажирского транспорта в Севастопольской бухте остановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. В Севастопольской бухте закрыли рейд, движение морского пассажирского транспорта остановлено, сообщает дирекция по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", — говорится в сообщении.
Причины закрытия рейда не называются.
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