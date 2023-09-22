https://ria.ru/20230922/schelkovo-1898016660.html

Пожар в офисном здании в подмосковном Щелково локализовали

Пожар в офисном здании в подмосковном Щелково локализовали - РИА Новости, 22.09.2023

Пожар в офисном здании в подмосковном Щелково локализовали

Пожар в торгово-офисном здании в подмосковном Щелково локализовали на площади в две тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:05

2023-09-22T14:05

2023-09-22T14:44

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Пожар в торгово-офисном здании в подмосковном Щелково локализовали на площади в две тысячи квадратных метров, сообщает МЧС России. Ведомство сообщало, что утром загорелась мансарда двухэтажного нежилого здания на площади 1000 квадратных метров в подмосковном Щелково. Позднее площадь пожара увеличилась вдвое, мансарда обрушилась. "Огнеборцы МЧС России локализовали пожар в Щелково на площади 2000 квадратных метров", - говорится в телеграм-канале ведомства.Примерно через час МЧС сообщило о ликвидации открытого горения.

https://ria.ru/20230920/sochi-1897519731.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, щелково, московская область (подмосковье)