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Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии - РИА Новости, 22.09.2023
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16:51 22.09.2023 (обновлено: 17:17 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/sanktsii-1898071503.html
Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии
Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии - РИА Новости, 22.09.2023
Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии
КНР выступает за отмену всех незаконных односторонних санкций против Сирии, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:51
2023-09-22T17:17
китай
сирия
в мире
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. КНР выступает за отмену всех незаконных односторонних санкций против Сирии, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства."(Китай - ред.) призывает соответствующие страны немедленно отменить все незаконные односторонние санкции против Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896778140.html
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китай, сирия, в мире
Китай, Сирия, В мире
Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии

Китай призвал немедленно отменить незаконные односторонние санкции против Сирии

© Фото : SANAПредседатель КНР Си Цзиньпин и президент САР Башар Асад во время встречи
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент САР Башар Асад во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : SANA
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент САР Башар Асад во время встречи
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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. КНР выступает за отмену всех незаконных односторонних санкций против Сирии, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства.
"(Китай - ред.) призывает соответствующие страны немедленно отменить все незаконные односторонние санкции против Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.
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