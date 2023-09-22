https://ria.ru/20230922/sanktsii-1898071503.html

Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии

Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии - РИА Новости, 22.09.2023

Китай призвал немедленно отменить все односторонние санкции против Сирии

КНР выступает за отмену всех незаконных односторонних санкций против Сирии, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:51

2023-09-22T16:51

2023-09-22T17:17

китай

сирия

в мире

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ПЕКИН, 22 сен - РИА Новости. КНР выступает за отмену всех незаконных односторонних санкций против Сирии, говорится в совместном заявлении Китая и Сирии по случаю установления отношений стратегического партнерства."(Китай - ред.) призывает соответствующие страны немедленно отменить все незаконные односторонние санкции против Сирии", - говорится в заявлении, текст которого опубликовало Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20230917/sanktsii-1896778140.html

китай

сирия

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китай, сирия, в мире