https://ria.ru/20230922/samolet-1897986424.html
Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми
Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми - РИА Новости, 22.09.2023
Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми
Прилетевший из Антальи самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:51
2023-09-22T12:51
2023-09-22T13:57
происшествия
пермь
анталья (провинция)
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ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Прилетевший из Антальи самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пермском аэропорту."Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Самолет в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку. Он не получил видимых повреждений", — рассказал представитель аэропорта.Собеседник добавил, что все пассажиры доставлены в аэровокзал, сейчас аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.В Перми сегодня днем около +16 градусов, идет слабый дождь, небольшой туман.
https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь, анталья (провинция)
Происшествия, Пермь, Анталья (провинция)
Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми
Самолет AnadoluJet выкатился за ВПП при посадке в Перми, пострадавших нет
ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Прилетевший из Антальи самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пермском аэропорту.
"Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Самолет в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку. Он не получил видимых повреждений", — рассказал представитель аэропорта.
Собеседник добавил, что все пассажиры доставлены в аэровокзал, сейчас аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.
В Перми
сегодня днем около +16 градусов, идет слабый дождь, небольшой туман.
Самолет, севший в поле под Новосибирском, не имеет серьезных повреждений