https://ria.ru/20230922/samolet-1897986424.html

Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми

Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми - РИА Новости, 22.09.2023

Самолет из Антальи выкатился за ВПП при посадке в Перми

Прилетевший из Антальи самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:51

2023-09-22T12:51

2023-09-22T13:57

происшествия

пермь

анталья (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898012220_0:53:1280:773_1920x0_80_0_0_7277e2244596cbf5442eff4b88a3af11.jpg

ПЕРМЬ, 22 сен - РИА Новости. Прилетевший из Антальи самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet при посадке в Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пермском аэропорту."Самолет турецкой авиакомпании AnadoluJet, рейс TK 3964, при посадке в аэропорту Перми выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Пострадавших нет. Самолет в ближайшее время будет отбуксирован на стоянку. Он не получил видимых повреждений", — рассказал представитель аэропорта.Собеседник добавил, что все пассажиры доставлены в аэровокзал, сейчас аэродром Большое Савино закрыт на прием и отправление воздушных судов.В Перми сегодня днем около +16 градусов, идет слабый дождь, небольшой туман.

https://ria.ru/20230922/samolet-1897925636.html

пермь

анталья (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, пермь, анталья (провинция)