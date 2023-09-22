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"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет - РИА Новости, 22.09.2023
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00:47 22.09.2023 (обновлено: 01:52 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/samolet-1897912220.html
"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет
"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет - РИА Новости, 22.09.2023
"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет
Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали американский истребитель F-35, который ранее пропал в небе над США. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T00:47
2023-09-22T01:52
в мире
сша
турция
f-35
су-57
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали американский истребитель F-35, который ранее пропал в небе над США.&quot;F-35 — это действительно огромный провал. Америка очень старалась продать этот самолет, но он все еще, несмотря на все технологии, не может конкурировать с Су-57&quot;, — написал один из комментаторов."Пилот теряет управление, самолет летит сам по себе. Комедия! Хорошо, что мы не получили эти самолеты", — поддержал другой."Хорошо, что Турцию исключили из производства F-35. Пусть теперь те, кто создает этот самолет, задумаются", — отметил третий."Еще два года назад я написал, что истребитель F-35 — это мертворожденный проект, тысячи ошибок", — поделился мнением еще один пользователь."Как хорошо, что мы не получили эти самолеты и вышли из программы", — заключили читатели.Ранее новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у граждан в поисках истребителя.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, турция, f-35, су-57
В мире, США, Турция, F-35, Су-57

"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет

© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGOСамолет F-35
Самолет F-35 - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : U.S. Air Force / SSGT JOELY M SANTIAGO
Самолет F-35. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали американский истребитель F-35, который ранее пропал в небе над США.
«

"F-35 — это действительно огромный провал. Америка очень старалась продать этот самолет, но он все еще, несмотря на все технологии, не может конкурировать с Су-57", — написал один из комментаторов.

"Пилот теряет управление, самолет летит сам по себе. Комедия! Хорошо, что мы не получили эти самолеты", — поддержал другой.
"Хорошо, что Турцию исключили из производства F-35. Пусть теперь те, кто создает этот самолет, задумаются", — отметил третий.
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"Еще два года назад я написал, что истребитель F-35 — это мертворожденный проект, тысячи ошибок", — поделился мнением еще один пользователь.
"Как хорошо, что мы не получили эти самолеты и вышли из программы", — заключили читатели.
Ранее новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у граждан в поисках истребителя.
Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
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