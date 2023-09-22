https://ria.ru/20230922/samolet-1897912220.html

"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет

"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет - РИА Новости, 22.09.2023

"Опять оплошали". Турки высмеяли пропавший в США самолет

Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали американский истребитель F-35, который ранее пропал в небе над США. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T00:47

2023-09-22T00:47

2023-09-22T01:52

в мире

сша

турция

f-35

су-57

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Читатели турецкого издания Haber 7 раскритиковали американский истребитель F-35, который ранее пропал в небе над США."F-35 — это действительно огромный провал. Америка очень старалась продать этот самолет, но он все еще, несмотря на все технологии, не может конкурировать с Су-57", — написал один из комментаторов."Пилот теряет управление, самолет летит сам по себе. Комедия! Хорошо, что мы не получили эти самолеты", — поддержал другой."Хорошо, что Турцию исключили из производства F-35. Пусть теперь те, кто создает этот самолет, задумаются", — отметил третий."Еще два года назад я написал, что истребитель F-35 — это мертворожденный проект, тысячи ошибок", — поделился мнением еще один пользователь."Как хорошо, что мы не получили эти самолеты и вышли из программы", — заключили читатели.Ранее новейший истребитель F-35 пропал над штатом Южная Каролина. Объединенная авиабаза "Чарльстон" сообщала, что с летчиком все в порядке, но следы самолета потеряны. Причину, по которой пилот катапультировался, при этом не раскрывали. Военные просили помощи у граждан в поисках истребителя.Остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230921/istrebiteli-1897826210.html

https://ria.ru/20230913/istrebiteli-1896218307.html

сша

турция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, турция, f-35, су-57