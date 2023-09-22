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СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины - РИА Новости, 23.09.2023
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23:35 22.09.2023 (обновлено: 06:27 23.09.2023)
https://ria.ru/20230922/razyasneniya-1898144342.html
СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины - РИА Новости, 23.09.2023
СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины
США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Киева, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-22T23:35
2023-09-23T06:27
в мире
матеуш моравецкий
евросоюз
пентагон
нато
тарас качка
анджей дуда
киев
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Киева, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимным, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели к "появлению трещин" в союзе, поддерживающем Украину. Тем не менее конкретная позиция Польши по поддержке украинцев остается неясной, добавил он.По словам неназванного европейского дипломата, польские официальные лица заверили своих иностранных коллег, что их страна продолжит военную поддержку Украины, хотя и в "меньших объемах". Он отметил, что полное прекращение военной поддержки со стороны Варшавы может "подорвать единство НАТО".В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. При этом власти страны не раз отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Польша оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.Ухудшение отношений Варшавы и КиеваВ последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
https://ria.ru/20230922/oskorbleniya-1898130125.html
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в мире, матеуш моравецкий, евросоюз, пентагон, нато, тарас качка, анджей дуда, киев, польша, украина, варшава, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Матеуш Моравецкий, Евросоюз, Пентагон, НАТО, Тарас Качка, Анджей Дуда, Киев, Польша, Украина, Варшава, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
СМИ: США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Украины

Bloomberg: США потребовали от Польши разъяснений после отказа поддержать Киев

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. США потребовали от Польши разъяснений о прекращении поддержки Киева, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона.
Как отметил чиновник, пожелавший остаться анонимным, разногласия между Киевом и Варшавой еще не привели к "появлению трещин" в союзе, поддерживающем Украину. Тем не менее конкретная позиция Польши по поддержке украинцев остается неясной, добавил он.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши
Вчера, 21:23
По словам неназванного европейского дипломата, польские официальные лица заверили своих иностранных коллег, что их страна продолжит военную поддержку Украины, хотя и в "меньших объемах". Он отметил, что полное прекращение военной поддержки со стороны Варшавы может "подорвать единство НАТО".
В среду премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Варшава перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. При этом власти страны не раз отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Польша оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.
Варшава - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Польша надеется на помощь США в зерновом споре с Украиной
Вчера, 10:19

Ухудшение отношений Варшавы и Киева

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.
В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
В свою очередь, президент страны Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
"Случилось много плохого". В Польше раскрыли, что приготовили для Украины
Вчера, 18:10
 
В миреМатеуш МоравецкийЕвросоюзПентагонНАТОТарас КачкаАнджей ДудаКиевПольшаУкраинаВаршаваВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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