https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html
Над Крымом сбили крылатые ракеты
Над Крымом сбили крылатые ракеты - РИА Новости, 22.09.2023
Над Крымом сбили крылатые ракеты
Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:25
2023-09-22T14:25
2023-09-22T14:30
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил Аксенов.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)
Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Над Крымом сбили крылатые ракеты
Аксенов: над Крымом сбили крылатые ракеты