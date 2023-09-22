https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html

Над Крымом сбили крылатые ракеты

Над Крымом сбили крылатые ракеты - РИА Новости, 22.09.2023

Над Крымом сбили крылатые ракеты

Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T14:25

2023-09-22T14:25

2023-09-22T14:30

безопасность

республика крым

сергей аксенов (политик)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил Аксенов.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.

https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html

республика крым

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Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)