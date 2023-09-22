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Над Крымом сбили крылатые ракеты - РИА Новости, 22.09.2023
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14:25 22.09.2023 (обновлено: 14:30 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/rakety-1898023277.html
Над Крымом сбили крылатые ракеты
Над Крымом сбили крылатые ракеты - РИА Новости, 22.09.2023
Над Крымом сбили крылатые ракеты
Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T14:25
2023-09-22T14:30
безопасность
республика крым
сергей аксенов (политик)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале."Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил Аксенов.Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.
https://ria.ru/20230922/sevastopol-1898004757.html
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безопасность, республика крым, сергей аксенов (политик)
Безопасность, Республика Крым, Сергей Аксенов (политик)
Над Крымом сбили крылатые ракеты

Аксенов: над Крымом сбили крылатые ракеты

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитно-ракетного комплекса. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Крылатые ракеты сбиты силами ПВО над территорией Крыма, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
"Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации", - сообщил Аксенов.
Ракетный удар был нанесен по штабу Черноморского флота в Севастополе, информация о пострадавших уточняется, заявил ранее губернатор города Михаил Развожаев. Он обратился к жителям с просьбой не выезжать в центр города.
Противодиверсионный катер Павел Силаев Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Губернатор Севастополя предупредил о возможности новой атаки со стороны ВСУ
13:42
 
БезопасностьРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)
 
 
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