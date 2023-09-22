Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Путин по телефону поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов . Архивное фото
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения, лидеры обсудили углубление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
Кроме того, президент направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на продолжение конструктивного диалога двух стран.
"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также Путин подчеркнул, что в России высоко ценят вклад Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнёрства между РФ и Туркменией. Президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.