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Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 22.09.2023
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11:36 22.09.2023 (обновлено: 12:02 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/putin-1897962581.html
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 22.09.2023
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения
Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения, лидеры обсудили... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:36
2023-09-22T12:02
владимир путин
туркмения
сердар бердымухамедов
россия
в мире
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения, лидеры обсудили углубление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Кроме того, президент направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на продолжение конструктивного диалога двух стран."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Также Путин подчеркнул, что в России высоко ценят вклад Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнёрства между РФ и Туркменией. Президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
https://ria.ru/20230831/turkmeniya-1893302199.html
https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html
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владимир путин, туркмения, сердар бердымухамедов , россия, в мире
Владимир Путин, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , Россия, В мире
Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Путин по телефону поздравил президента Туркмении Бердымухамедова с днем рождения

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВладимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов
Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения, лидеры обсудили углубление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля.
"В ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.
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Кроме того, президент направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на продолжение конструктивного диалога двух стран.
"Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Также Путин подчеркнул, что в России высоко ценят вклад Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнёрства между РФ и Туркменией. Президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.
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Владимир ПутинТуркменияСердар БердымухамедовРоссияВ мире
 
 
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