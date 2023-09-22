https://ria.ru/20230922/putin-1897962581.html

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения - РИА Новости, 22.09.2023

Путин поздравил президента Туркмении с днем рождения

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения, лидеры обсудили... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:36

2023-09-22T11:36

2023-09-22T12:02

владимир путин

туркмения

сердар бердымухамедов

россия

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, поздравил его с днем рождения, лидеры обсудили углубление стратегического партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."В ходе телефонного разговора с президентом Туркменистана президент Российской Федерации Владимир Путин тепло поздравил Сердара Бердымухамедова с днем рождения. Подтвержден взаимный настрой на дальнейшее всестороннее развитие российско-туркменистанских отношений в духе углубленного стратегического партнерства", - говорится в сообщении.Кроме того, президент направил Бердымухамедову поздравительную телеграмму, в которой выразил надежду на продолжение конструктивного диалога двух стран."Рассчитываю на продолжение нашего конструктивного диалога и тесной совместной работы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня на благо наших дружественных народов, в интересах обеспечения безопасности и стабильности в Центральной Азии и Каспийском регионе", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.Также Путин подчеркнул, что в России высоко ценят вклад Бердымухамедова в развитие отношений углубленного стратегического партнёрства между РФ и Туркменией. Президент России пожелал туркменскому коллеге крепкого здоровья, благополучия и успехов в государственной деятельности.

https://ria.ru/20230831/turkmeniya-1893302199.html

https://ria.ru/20230703/partnerstvo-1881813585.html

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владимир путин, туркмения, сердар бердымухамедов , россия, в мире