https://ria.ru/20230922/protivostoyanie-1897939292.html

Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях

Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 22.09.2023

Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях

Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:55

2023-09-22T09:55

2023-09-22T09:55

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. "Что касается следующего направления, авдеевского и марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

донецкая народная республика

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, денис пушилин