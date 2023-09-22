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Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 22.09.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:55 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/protivostoyanie-1897939292.html
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях
Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:55
2023-09-22T09:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. "Что касается следующего направления, авдеевского и марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
донецкая народная республика
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донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях

Пушилин: на Авдеевском и Марьинском направлениях идет позиционное противостояние

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале.
"Что касается следующего направления, авдеевского и марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.
Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
Американский танк M1 Abrams во время учений в Польше - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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