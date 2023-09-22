https://ria.ru/20230922/protivostoyanie-1897939292.html
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях - РИА Новости, 22.09.2023
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях
Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:55
2023-09-22T09:55
2023-09-22T09:55
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
денис пушилин
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ДОНЕЦК, 22 сен – РИА Новости. Ситуация на авдеевском и марьинском направлениях перешла в позиционное противостояние с украинскими войсками, стороны обмениваются интенсивными огневыми ударами, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в телеграм-канале. "Что касается следующего направления, авдеевского и марьинского, то там ситуация перешла больше в позиционное противостояние и интенсивный обмен огневыми ударами", - сказал он.Авдеевка - хорошо укрепленный населенный пункт в ДНР под контролем Киева на донецком направлении, с ее территории украинские войска обстреливают мирные кварталы Донецка. В конце марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш сообщил о начале эвакуации коммунальщиков, а также посоветовал покинуть город его жителям.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
Пушилин рассказал о противостоянии на Авдеевском и Марьинском направлениях
Пушилин: на Авдеевском и Марьинском направлениях идет позиционное противостояние