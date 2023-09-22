https://ria.ru/20230922/proizvodstva-1897865421.html

Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест

Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.09.2023

Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест

Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по созданию новых производств даст столице свыше 7 тысяч рабочих мест, заявил и.о. заммэра по вопросам... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T09:05

2023-09-22T09:05

2023-09-22T09:06

москва

владимир ефимов (правительство москвы)

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по созданию новых производств даст столице свыше 7 тысяч рабочих мест, заявил и.о. заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках МаИП по строительству промышленных предприятий Москва с марта прошлого года предоставила 20 инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 70 гектаров по льготной ставке - один рубль в год. Благодаря данной мере поддержки инвесторы смогут сэкономить на аренде, а в столице появятся предприятия по выпуску пищевой продукции, стройматериалов, мебели и других товаров", - отметил исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Последний по времени договор заключен с инвестором на аренду участка площадью 27,4 га в Троицком административном округе, где будет создан пищевой кластер небольших производств молочной, хлебной, мясной и другой продукции. В кластере смогут трудоустроиться порядка 3,5 тысяч человек, а арендовать первые помещения производители смогут уже в следующем году.Как пояснил и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, пищевой кластер будет создан по принципу "тихие заводы-парки" и ориентирован на современные высокотехнологичные инновационные производства.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Власти города помогают локализовать бизнес в Москве, предоставляя участки земли всего за 1 рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.Ранее Ефимов сообщил, что городские власти выделили за последние пять лет свыше 80 га земли для воплощения 19 масштабных инвестиционных проектов на территории Новой Москвы.

https://ria.ru/20230908/promyshlennost-1894839606.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владимир ефимов (правительство москвы)