Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по созданию новых производств даст столице свыше 7 тысяч рабочих мест, заявил и.о. заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках МаИП по строительству промышленных предприятий Москва с марта прошлого года предоставила 20 инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 70 гектаров по льготной ставке - один рубль в год. Благодаря данной мере поддержки инвесторы смогут сэкономить на аренде, а в столице появятся предприятия по выпуску пищевой продукции, стройматериалов, мебели и других товаров", - отметил исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Последний по времени договор заключен с инвестором на аренду участка площадью 27,4 га в Троицком административном округе, где будет создан пищевой кластер небольших производств молочной, хлебной, мясной и другой продукции. В кластере смогут трудоустроиться порядка 3,5 тысяч человек, а арендовать первые помещения производители смогут уже в следующем году.
Как пояснил и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, пищевой кластер будет создан по принципу "тихие заводы-парки" и ориентирован на современные высокотехнологичные инновационные производства.
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Власти города помогают локализовать бизнес в Москве, предоставляя участки земли всего за 1 рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.
Ранее Ефимов сообщил, что городские власти выделили за последние пять лет свыше 80 га земли для воплощения 19 масштабных инвестиционных проектов на территории Новой Москвы.