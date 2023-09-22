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Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.09.2023
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09:05 22.09.2023 (обновлено: 09:06 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/proizvodstva-1897865421.html
Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест
Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 22.09.2023
Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест
Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по созданию новых производств даст столице свыше 7 тысяч рабочих мест, заявил и.о. заммэра по вопросам... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T09:05
2023-09-22T09:06
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по созданию новых производств даст столице свыше 7 тысяч рабочих мест, заявил и.о. заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов."В рамках МаИП по строительству промышленных предприятий Москва с марта прошлого года предоставила 20 инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 70 гектаров по льготной ставке - один рубль в год. Благодаря данной мере поддержки инвесторы смогут сэкономить на аренде, а в столице появятся предприятия по выпуску пищевой продукции, стройматериалов, мебели и других товаров", - отметил исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.Последний по времени договор заключен с инвестором на аренду участка площадью 27,4 га в Троицком административном округе, где будет создан пищевой кластер небольших производств молочной, хлебной, мясной и другой продукции. В кластере смогут трудоустроиться порядка 3,5 тысяч человек, а арендовать первые помещения производители смогут уже в следующем году.Как пояснил и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, пищевой кластер будет создан по принципу "тихие заводы-парки" и ориентирован на современные высокотехнологичные инновационные производства.Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Власти города помогают локализовать бизнес в Москве, предоставляя участки земли всего за 1 рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.Ранее Ефимов сообщил, что городские власти выделили за последние пять лет свыше 80 га земли для воплощения 19 масштабных инвестиционных проектов на территории Новой Москвы.
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москва, владимир ефимов (правительство москвы)
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы)

Ефимов: МаИП по созданию производств дадут городу 7 тысяч рабочих мест

© Фото : пресс-служба КЭПиИЗОЗаместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : пресс-служба КЭПиИЗО
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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Реализация масштабных инвестиционных проектов (МаИП) по созданию новых производств даст столице свыше 7 тысяч рабочих мест, заявил и.о. заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В рамках МаИП по строительству промышленных предприятий Москва с марта прошлого года предоставила 20 инвесторам в аренду земельные участки общей площадью около 70 гектаров по льготной ставке - один рубль в год. Благодаря данной мере поддержки инвесторы смогут сэкономить на аренде, а в столице появятся предприятия по выпуску пищевой продукции, стройматериалов, мебели и других товаров", - отметил исполняющий обязанности вице-мэра, слова которого приводит пресс-служба городского комплекса экономполитики.
Последний по времени договор заключен с инвестором на аренду участка площадью 27,4 га в Троицком административном округе, где будет создан пищевой кластер небольших производств молочной, хлебной, мясной и другой продукции. В кластере смогут трудоустроиться порядка 3,5 тысяч человек, а арендовать первые помещения производители смогут уже в следующем году.
Как пояснил и.о. главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, пищевой кластер будет создан по принципу "тихие заводы-парки" и ориентирован на современные высокотехнологичные инновационные производства.
Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
Ефимов: промышленность Москвы стала производить на 12% больше
8 сентября, 10:10
Москва – город с развитым производством. В столице работает более 4 тыс. промышленных площадок, где трудоустроено более 720 тыс. человек. При этом ежегодно открываются от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также порядка ста малых. Здесь делают разнообразные товары: одежду, обувь, косметику, мебель, предметы декора, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многое другое. А еще здесь активно внедряют инновации. Власти города помогают локализовать бизнес в Москве, предоставляя участки земли всего за 1 рубль в год для создания новых и расширения существующих производств.
Ранее Ефимов сообщил, что городские власти выделили за последние пять лет свыше 80 га земли для воплощения 19 масштабных инвестиционных проектов на территории Новой Москвы.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)
 
 
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