https://ria.ru/20230922/professionalitet-1897956732.html
Владимир Путин ознакомился с экспозицией о проекте "Профессионалитет"
Владимир Путин ознакомился с экспозицией о проекте "Профессионалитет" - РИА Новости, 22.09.2023
Владимир Путин ознакомился с экспозицией о проекте "Профессионалитет"
О развитии системы среднего профессионального образования президенту Владимиру Путину рассказали министр просвещения Сергей Кравцов и министр труда и социальной РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:15
2023-09-22T11:15
2023-09-22T11:30
год педагога и наставника
сергей кравцов
навигатор абитуриента
общество
россия
антон котяков
владимир путин
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. О развитии системы среднего профессионального образования президенту Владимиру Путину рассказали министр просвещения Сергей Кравцов и министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время посещения главой государства выставки в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай". Проект организован в рамках Чемпионата высоких технологий, сообщает Минпросвещения.Значительная часть экспозиции рассказывает о федеральном проекте "Профессионалитет", продемонстрированы его основные показатели, модель колледжа "Профессионалитета", карьерная карта выпускника, результаты модернизации инфраструктуры образовательных организаций.С 1 сентября 2023 года в сформировавшихся кластерах численность обучающихся в колледжах-участниках проекта составила почти 700 тысяч человек.На одном из стендов представлены педагогические команды системы СПО. Отдельное пространство посвящено демонстрационному экзамену, на нем транслируется видеоролик о том, как для студентов и образовательных организаций проходит процедура проведения демонстрационного экзамена, также представлены пример диплома об окончании организации СПО нового образца и образец Цифрового паспорта компетенций.С 2023 года демонстрационный экзамен введен в качестве одной из обязательных форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Всего в 2023 году пройдет 22,5 тысяч демонстрационных экзаменов в 86 субъектах Российской Федерации для почти 400 тысяч обучающихся из более 3 тысяч образовательных организаций.Глава государства посетил ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в сопровождении полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Помимо выставки о системе СПО он ознакомился с планом второго этапа развития ИНТЦ, осмотрел учебное пространство проекта "Сбера" "Школа 21".Проект "Профессионалитет" был запущен в 2022 году. В 2023 году будет создан 201 кластер, включающий в себя 925 колледжей, в 68 субъектах РФ по 24 отраслям.В 2024 году будут созданы еще 130 кластеров, дополнительно с 2024 года будут создаваться кластеры по отраслям электронной промышленности и индустрии робототехники.ИНТЦ – проект, нацеленный на развитие электронной промышленности, он реализуется по поручению Президента РФ с 2021 года. Инициатором проекта выступил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. В двух корпусах ИНТЦ площадью более 19 тысяч квадратных метров размещен дизайн-центр микроэлектроники, научные лаборатории и учебные аудитории передовой инженерной школы Новгородского университета, а также резиденты Центра – 18 организаций, среди которых подразделения "Росгеологии", "Роскосмоса", "Ростеха".
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сергей кравцов, навигатор абитуриента, общество, россия, антон котяков, владимир путин
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Навигатор абитуриента, Общество, Россия, Антон Котяков, Владимир Путин
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. О развитии системы среднего профессионального образования президенту Владимиру Путину рассказали министр просвещения Сергей Кравцов и министр труда и социальной защиты Антон Котяков во время посещения главой государства выставки в инновационном научно-технологическом центре "Интеллектуальная электроника – Валдай". Проект организован в рамках Чемпионата высоких технологий, сообщает Минпросвещения.
Значительная часть экспозиции рассказывает о федеральном проекте "Профессионалитет", продемонстрированы его основные показатели, модель колледжа "Профессионалитета", карьерная карта выпускника, результаты модернизации инфраструктуры образовательных организаций.
С 1 сентября 2023 года в сформировавшихся кластерах численность обучающихся в колледжах-участниках проекта составила почти 700 тысяч человек.
На одном из стендов представлены педагогические команды системы СПО. Отдельное пространство посвящено демонстрационному экзамену, на нем транслируется видеоролик о том, как для студентов и образовательных организаций проходит процедура проведения демонстрационного экзамена, также представлены пример диплома об окончании организации СПО нового образца и образец Цифрового паспорта компетенций.
С 2023 года демонстрационный экзамен введен в качестве одной из обязательных форм государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования. Всего в 2023 году пройдет 22,5 тысяч демонстрационных экзаменов в 86 субъектах Российской Федерации для почти 400 тысяч обучающихся из более 3 тысяч образовательных организаций.
Глава государства посетил ИНТЦ "Интеллектуальная электроника – Валдай" в сопровождении полномочного представителя Президента в СЗФО Александра Гуцана и губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Помимо выставки о системе СПО он ознакомился с планом второго этапа развития ИНТЦ, осмотрел учебное пространство проекта "Сбера" "Школа 21".
Проект "Профессионалитет" был запущен в 2022 году. В 2023 году будет создан 201 кластер, включающий в себя 925 колледжей, в 68 субъектах РФ по 24 отраслям.
В 2024 году будут созданы еще 130 кластеров, дополнительно с 2024 года будут создаваться кластеры по отраслям электронной промышленности и индустрии робототехники.
ИНТЦ – проект, нацеленный на развитие электронной промышленности, он реализуется по поручению Президента РФ с 2021 года. Инициатором проекта выступил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого. В двух корпусах ИНТЦ площадью более 19 тысяч квадратных метров размещен дизайн-центр микроэлектроники, научные лаборатории и учебные аудитории передовой инженерной школы Новгородского университета, а также резиденты Центра – 18 организаций, среди которых подразделения "Росгеологии", "Роскосмоса", "Ростеха".