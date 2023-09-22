https://ria.ru/20230922/priverzhennost-1898128622.html

МИД: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран

МИД: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран - РИА Новости, 22.09.2023

МИД: у США нет права обсуждать вопросы приверженности ДВЗЯИ других стран

У США, отказавшихся от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), нет морального права обсуждать вопросы приверженности других... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:09

2023-09-22T21:09

2023-09-22T21:09

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ООН, 22 сен – РИА Новости. У США, отказавшихся от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), нет морального права обсуждать вопросы приверженности других стран договору, заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин на конференции по содействию вступлению в силу ДВЗЯИ. "Вместо того чтобы не на словах, а на деле пересмотреть свое негативное решение, американская администрация пытается бросить тень на другие государства, включая Россию, обвиняя их в деструктивных действиях и в отношении договора. Делает это голословно, не приводя никаких конкретных доводов в подкрепление своих утверждений", - сказал Вершинин. "Убеждены, что у страны, которая сама не собирается ратифицировать ДВЗЯИ, нет ни формальных, ни моральных оснований и права даже обсуждать вопросы приверженности договору других государств", - добавил он. Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США и Китай, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания. В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20230922/otkaz-1898125579.html

https://ria.ru/20230922/dvzyai-1898118369.html

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в мире, россия, сергей вершинин, сергей рябков, китай, сша