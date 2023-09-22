https://ria.ru/20230922/prigovor-1897953837.html

Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.09.2023

Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя

Суд в ДНР приговорил украинского военного, убившего мирного жителя Мариуполя за его поездку в Крым, к 24 годам колонии, сообщили в пресс-службах Следственного... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:00

2023-09-22T11:00

2023-09-22T11:01

донецкая народная республика

мариуполь

вооруженные силы украины

главная военная прокуратура

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил украинского военного, убившего мирного жителя Мариуполя за его поездку в Крым, к 24 годам колонии, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и Главной военной прокуратуры РФ. По данным ведомств, военный войсковой части А-1035 (74 отдельного разведывательного батальона) ВСУ, старший сержант Виталий Катранич признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве". СК РФ установил, что с 27 февраля по 20 марта 2022 года Катранич, когда с другими военнослужащими временно размещался в четырехэтажном здании на позиции с условным названием "АТС 24" в Мариуполе, задержали мирного жителя, который обратился к ним с просьбой зарядить мобильный телефон. Во время проверки его документов Катранич обнаружил, что тот в 2018 году посещал Крым, будучи при этом гражданином Украины. Подозревая, что мужчина является членом воинских формированиий ДНР, он задержал мужчину и изъял телефон. Обо всем Катранич доложил руководству, которое в итоге отдало приказ об убийстве мирного жителя, используя в качестве повода безосновательное предположение о помощи мужчины российским военным, Катранич расстрелял его. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Катранича к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе ГВП.

https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html

https://ria.ru/20230915/vsu-1896569163.html

донецкая народная республика

мариуполь

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донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура