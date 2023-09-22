https://ria.ru/20230922/prigovor-1897953837.html
Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя - РИА Новости, 22.09.2023
Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Суд в ДНР приговорил украинского военного, убившего мирного жителя Мариуполя за его поездку в Крым, к 24 годам колонии, сообщили в пресс-службах Следственного... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:00
2023-09-22T11:00
2023-09-22T11:01
донецкая народная республика
мариуполь
вооруженные силы украины
главная военная прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_0:161:3072:1889_1920x0_80_0_0_e0c7ea92110a2807445b98d9327c9ce9.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Суд в ДНР приговорил украинского военного, убившего мирного жителя Мариуполя за его поездку в Крым, к 24 годам колонии, сообщили в пресс-службах Следственного комитета и Главной военной прокуратуры РФ. По данным ведомств, военный войсковой части А-1035 (74 отдельного разведывательного батальона) ВСУ, старший сержант Виталий Катранич признан виновным в "жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов" и "убийстве". СК РФ установил, что с 27 февраля по 20 марта 2022 года Катранич, когда с другими военнослужащими временно размещался в четырехэтажном здании на позиции с условным названием "АТС 24" в Мариуполе, задержали мирного жителя, который обратился к ним с просьбой зарядить мобильный телефон. Во время проверки его документов Катранич обнаружил, что тот в 2018 году посещал Крым, будучи при этом гражданином Украины. Подозревая, что мужчина является членом воинских формированиий ДНР, он задержал мужчину и изъял телефон. Обо всем Катранич доложил руководству, которое в итоге отдало приказ об убийстве мирного жителя, используя в качестве повода безосновательное предположение о помощи мужчины российским военным, Катранич расстрелял его. "Суд согласился с позицией государственного обвинителя – представителя военной прокуратуры Объединенной группировки войск (сил) и приговорил Катранича к 24 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в релизе ГВП.
https://ria.ru/20230904/plennyy-1894190135.html
https://ria.ru/20230915/vsu-1896569163.html
донецкая народная республика
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731760555_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_f09d7a7cb9ea00ce709b55efcb50c297.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, мариуполь, вооруженные силы украины, главная военная прокуратура
Донецкая Народная Республика, Мариуполь, Вооруженные силы Украины, Главная военная прокуратура
Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство жителя Мариуполя
Военного ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданского в Мариуполе