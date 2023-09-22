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На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка - РИА Новости, 22.09.2023
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03:08 22.09.2023 (обновлено: 03:49 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/prigovor-1897919026.html
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка - РИА Новости, 22.09.2023
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка
Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 20-летнего мужчину, из ревности напавшего с ножом на 14-летнего подростка, к трем годам лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:08
2023-09-22T03:49
происшествия
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россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 20-летнего мужчину, из ревности напавшего с ножом на 14-летнего подростка, к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. В июне старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Ильина сообщила РИА Новости, что в столице Камчатки мужчина ударил подростка ножом в живот и скрылся, но полиция его задержала. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла подростку жизнь. Следователи установили, что причиной поступка стала ревность мужчины к их общей знакомой.
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происшествия, камчатка, россия
Происшествия, Камчатка, Россия
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка

На Камчатке мужчина получил три года колонии после нападения на подростка

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 20-летнего мужчину, из ревности напавшего с ножом на 14-летнего подростка, к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
«
"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В июне старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Ильина сообщила РИА Новости, что в столице Камчатки мужчина ударил подростка ножом в живот и скрылся, но полиция его задержала. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла подростку жизнь. Следователи установили, что причиной поступка стала ревность мужчины к их общей знакомой.
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