https://ria.ru/20230922/prigovor-1897919026.html
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка - РИА Новости, 22.09.2023
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка
Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 20-летнего мужчину, из ревности напавшего с ножом на 14-летнего подростка, к трем годам лишения свободы, сообщила... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T03:08
2023-09-22T03:08
2023-09-22T03:49
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 20-летнего мужчину, из ревности напавшего с ножом на 14-летнего подростка, к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края. "Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. В июне старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Ильина сообщила РИА Новости, что в столице Камчатки мужчина ударил подростка ножом в живот и скрылся, но полиция его задержала. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла подростку жизнь. Следователи установили, что причиной поступка стала ревность мужчины к их общей знакомой.
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происшествия, камчатка, россия
Происшествия, Камчатка, Россия
На Камчатке мужчину отправили в тюрьму после нападения с ножом на подростка
На Камчатке мужчина получил три года колонии после нападения на подростка
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 сен – РИА Новости. Суд Петропавловска-Камчатского приговорил 20-летнего мужчину, из ревности напавшего с ножом на 14-летнего подростка, к трем годам лишения свободы, сообщила пресс-служба прокуратуры Камчатского края.
«
"Петропавловск-Камчатский городской суд вынес обвинительный приговор 20-летнему местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). По результатам рассмотрения уголовного дела подсудимому назначено наказание в виде трех лет лишения свободы в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
В июне старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону Елена Ильина сообщила РИА Новости, что в столице Камчатки мужчина ударил подростка ножом в живот и скрылся, но полиция его задержала. Своевременно оказанная медицинская помощь спасла подростку жизнь. Следователи установили, что причиной поступка стала ревность мужчины к их общей знакомой.
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