https://ria.ru/20230922/pozitsii-1897985355.html
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении - РИА Новости, 22.09.2023
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении
Российские войска улучшили позиции на времевском направлении, продвинувшись вдоль долины реки Мокрые Ялы в районе села Заветное Желание, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T12:47
2023-09-22T12:47
2023-09-22T12:47
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
владимир рогов
вооруженные силы рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на времевском направлении, продвинувшись вдоль долины реки Мокрые Ялы в районе села Заветное Желание, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас идут активные боевые действия в районе населенного пункта Заветное Желание на времевском направлении. Наши войска там не только обороняются, но и активно контратакуют при большой поддержке авиации и артиллерии. Наши ребята продвинулись вдоль долины реки Мокрые Ялы, заметно улучшив свои позиции и заняв ряд опорников врага", - сказал Рогов. По его словам, у противника на этом направлении складывается "тяжелая ситуация". Заветное Желание находится в ДНР вблизи села Старомайорское, в районе которого, как сообщало в пятницу Минобороны, огнём артиллерии была уничтожена разведгруппа ВСУ.
https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Владимир Рогов, Вооруженные силы РФ
Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении
Рогов: ВС России продвинулись вдоль реки Мокрые Ялы на Времевском направлении
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на времевском направлении, продвинувшись вдоль долины реки Мокрые Ялы в районе села Заветное Желание, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Сейчас идут активные боевые действия в районе населенного пункта Заветное Желание на времевском направлении. Наши войска там не только обороняются, но и активно контратакуют при большой поддержке авиации и артиллерии. Наши ребята продвинулись вдоль долины реки Мокрые Ялы, заметно улучшив свои позиции и заняв ряд опорников врага", - сказал Рогов.
По его словам, у противника на этом направлении складывается "тяжелая ситуация".
Заветное Желание находится в ДНР
вблизи села Старомайорское
, в районе которого, как сообщало в пятницу Минобороны, огнём артиллерии была уничтожена разведгруппа ВСУ
.
США отправляют на Украину убийственную помощь