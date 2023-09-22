https://ria.ru/20230922/pozitsii-1897985355.html

Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении

Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении - РИА Новости, 22.09.2023

Российские войска улучшили позиции на Времевском направлении

Российские войска улучшили позиции на времевском направлении, продвинувшись вдоль долины реки Мокрые Ялы в районе села Заветное Желание, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T12:47

2023-09-22T12:47

2023-09-22T12:47

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

владимир рогов

вооруженные силы рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Российские войска улучшили позиции на времевском направлении, продвинувшись вдоль долины реки Мокрые Ялы в районе села Заветное Желание, сообщил РИА Новости глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" Владимир Рогов. "Сейчас идут активные боевые действия в районе населенного пункта Заветное Желание на времевском направлении. Наши войска там не только обороняются, но и активно контратакуют при большой поддержке авиации и артиллерии. Наши ребята продвинулись вдоль долины реки Мокрые Ялы, заметно улучшив свои позиции и заняв ряд опорников врага", - сказал Рогов. По его словам, у противника на этом направлении складывается "тяжелая ситуация". Заветное Желание находится в ДНР вблизи села Старомайорское, в районе которого, как сообщало в пятницу Минобороны, огнём артиллерии была уничтожена разведгруппа ВСУ.

https://ria.ru/20230922/pomosch-1897562881.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, владимир рогов, вооруженные силы рф