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Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек

Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек - РИА Новости, 22.09.2023

Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек

Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:44

2023-09-22T10:44

2023-09-22T10:44

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалу. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Гангала находился на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе. Исполняя приказ старшего боевой позиции, Гангала совместно с другими военнослужащими расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате трое мирных жителей погибли на месте, троим удалось спастись. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230919/vsu-1897209205.html

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донецкая народная республика, украина