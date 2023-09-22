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Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек - РИА Новости, 22.09.2023
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10:44 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/pozhiznennnyy-1897950746.html
Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек
Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек - РИА Новости, 22.09.2023
Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек
Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:44
2023-09-22T10:44
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР. "Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалу. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре. В суде было установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Гангала находился на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе. Исполняя приказ старшего боевой позиции, Гангала совместно с другими военнослужащими расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту. В результате трое мирных жителей погибли на месте, троим удалось спастись. "С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230919/vsu-1897209205.html
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донецкая народная республика, украина
Донецкая Народная Республика, Украина
Украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек

В ДНР украинский пограничник получил пожизненный срок за убийство трех человек

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Верховный суд Донецкой народной республики приговорил к пожизненному лишению свободы военнослужащего государственной пограничной службы Украины, застрелившего трех мирных жителей Мариуполя, сообщили РИА Новости в прокуратуре ДНР.
"Верховный суд Донецкой народной республики вынес приговор по уголовному делу в отношении 28-летнего старшего наводчика 23-го отряда государственной пограничной службы Украины Дениса Гангалу. Он признан виновным по пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 3 ст. 30, пп. "а", "ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти), ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением на оккупированной территории)", - сообщили в прокуратуре.
В суде было установлено, что с 15 по 30 марта 2022 года Гангала находился на боевой позиции "АзовИнтекс" в Мариуполе. Исполняя приказ старшего боевой позиции, Гангала совместно с другими военнослужащими расстреляли из пулеметов четыре легковых автомобиля с белыми лентами на зеркалах, обозначающими их принадлежность к гражданскому автотранспорту.
В результате трое мирных жителей погибли на месте, троим удалось спастись.
"С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Гангалу к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима", - сообщили в прокуратуре.
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