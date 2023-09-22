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Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали - РИА Новости, 23.09.2023
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21:43 22.09.2023 (обновлено: 03:39 23.09.2023)
https://ria.ru/20230922/pozhar-1898132948.html
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали - РИА Новости, 23.09.2023
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали
Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-22T21:43
2023-09-23T03:39
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности для уничтожения на полигоне, сообщил Развожаев."Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - сообщил Развожаев.Он добавил, что во время ликвидации пожара в центре города от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.Губернатор попросил воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.
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происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

Пожар после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе локализовали

© Фото очевидцаПоследствия удара в Севастополе
Последствия удара в Севастополе
© Фото очевидца
Последствия удара в Севастополе
Читать ria.ru в
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности для уничтожения на полигоне, сообщил Развожаев.
"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - сообщил Развожаев.
Он добавил, что во время ликвидации пожара в центре города от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.
Губернатор попросил воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.
Севастополь - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
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