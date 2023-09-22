https://ria.ru/20230922/pozhar-1898132948.html

Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали - РИА Новости, 23.09.2023

Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали

Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023

2023-09-22T21:43

2023-09-22T21:43

2023-09-23T03:39

происшествия

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности для уничтожения на полигоне, сообщил Развожаев."Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - сообщил Развожаев.Он добавил, что во время ликвидации пожара в центре города от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.Губернатор попросил воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.

https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html

севастополь

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Наталья Стерхова

Наталья Стерхова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Стерхова

происшествия, севастополь