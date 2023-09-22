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Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали - РИА Новости, 23.09.2023
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали
Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 23.09.2023
2023-09-22T21:43
2023-09-22T21:43
2023-09-23T03:39
происшествия
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости. Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности для уничтожения на полигоне, сообщил Развожаев."Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - сообщил Развожаев.Он добавил, что во время ликвидации пожара в центре города от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.Губернатор попросил воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.
https://ria.ru/20230922/vozmezdie-1898050523.html
севастополь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, севастополь
Происшествия, Севастополь
Пожар в здании штаба флота в Севастополе локализовали
Пожар после удара по штабу Черноморского флота в Севастополе локализовали
СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен - РИА Новости.
Пожар в штабе Черноморского флота в Севастополе после ракетной атаки локализован, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своем Telegram-канале
.
Киев
нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет. При ракетном ударе по Севастополю повреждено историческое здание штаба ЧФ, один военный пропал без вести, сообщило Минобороны РФ
. Упавшую в центре города часть сбитой ракеты вывезли с мерами предосторожности для уничтожения на полигоне, сообщил Развожаев.
"Огнеборцам удалось справиться с пламенем, пожар в штабе флота локализован, ситуация под контролем. Но активно ведется не менее важный этап работ: проливка участков здания, разбор поврежденных конструкций", - сообщил Развожаев.
Он добавил, что во время ликвидации пожара в центре города от площади Ушакова до площади Нахимова и на площади Лазарева возможны временные перекрытия автомобильного движения для обеспечения беспрепятственной дозаправки пожарных машин.
Губернатор попросил воздержаться от проезда по центральному кольцу на личном транспорте.
Возмездие должно настичь Украину за удар по штабу ЧФ, считает эксперт