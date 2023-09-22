https://ria.ru/20230922/pozhar-1897941100.html

В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания

В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания - РИА Новости, 22.09.2023

В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания

Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:07

2023-09-22T10:07

2023-09-22T10:32

происшествия

щелково

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Щелково. В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Площадь пожара 1000 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в телеграм-канале ведомства. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров.По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался рано утром на 1-м Советском переулке. В горящем торгово-офисном здании частично обрушился третий этаж.

https://ria.ru/20230920/pozhar-1897440472.html

щелково

московская область (подмосковье)

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Влада Копылова

происшествия, щелково, московская область (подмосковье)