https://ria.ru/20230922/pozhar-1897941100.html
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания - РИА Новости, 22.09.2023
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания
Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:07
2023-09-22T10:07
2023-09-22T10:32
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Щелково. В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Площадь пожара 1000 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в телеграм-канале ведомства. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров.По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался рано утром на 1-м Советском переулке. В горящем торгово-офисном здании частично обрушился третий этаж.
https://ria.ru/20230920/pozhar-1897440472.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, щелково, московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания
В Щелково загорелось нежилое здание на площади в тысячу квадратных метров