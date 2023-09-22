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В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания - РИА Новости, 22.09.2023
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10:07 22.09.2023 (обновлено: 10:32 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/pozhar-1897941100.html
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания - РИА Новости, 22.09.2023
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания
Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T10:07
2023-09-22T10:32
происшествия
щелково
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России. "Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Щелково. В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Площадь пожара 1000 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в телеграм-канале ведомства. Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров.По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался рано утром на 1-м Советском переулке. В горящем торгово-офисном здании частично обрушился третий этаж.
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щелково
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происшествия, щелково, московская область (подмосковье)
Происшествия, Щелково, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Щелково загорелась мансарда нежилого здания

В Щелково загорелось нежилое здание на площади в тысячу квадратных метров

© Фото : МЧС РоссииЛиквидация пожара на мансарде двухэтажного нежилого здания в Щелково
Ликвидация пожара на мансарде двухэтажного нежилого здания в Щелково - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Фото : МЧС России
Ликвидация пожара на мансарде двухэтажного нежилого здания в Щелково
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Нежилое здание загорелось в подмосковном Щелково на площади тысяча квадратных метров, предварительно, никто не пострадал, сообщает МЧС России.
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Щелково. В Подмосковье горит мансарда двухэтажного нежилого здания. Площадь пожара 1000 квадратных метров. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет", - говорится в телеграм-канале ведомства.
Позднее МЧС сообщило, что площадь пожара увеличилась до 1200 квадратных метров.
По данным подмосковной прокуратуры, пожар начался рано утром на 1-м Советском переулке. В горящем торгово-офисном здании частично обрушился третий этаж.
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ПроисшествияЩелковоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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