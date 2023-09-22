https://ria.ru/20230922/pogoda-1897927784.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.09.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T07:58

2023-09-22T07:58

2023-09-22T07:58

москва

московская область (подмосковье)

погода

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 24-26 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов", - сказала Котилевская. Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html

москва

московская область (подмосковье)

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), погода