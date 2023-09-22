Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:58 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/pogoda-1897927784.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:58
2023-09-22T07:58
москва
московская область (подмосковье)
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_16e0d195212d73f1f99dca710febcd89.jpg
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 24-26 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов", - сказала Котилевская. Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20230921/pogoda-1897786561.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0c/1816122486_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_bb83cfe8b9d7c0c12033ba8db6d9e100.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

В Москве в пятницу ожидают до 26 градусов тепла

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВид на центр Москвы
Вид на центр Москвы - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вид на центр Москвы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская.
"В пятницу в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 24-26 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов", - сказала Котилевская.
Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России в октябре
Вчера, 14:54
 
МоскваМосковская область (Подмосковье)Погода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала