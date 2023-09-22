https://ria.ru/20230922/pogoda-1897927784.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 22.09.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T07:58
2023-09-22T07:58
2023-09-22T07:58
москва
московская область (подмосковье)
погода
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Небольшая облачность и до плюс 26 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская. "В пятницу в Москве ожидается небольшая облачность, без осадков. В Москве плюс 24-26 градусов, в Московской области плюс 22-27 градусов", - сказала Котилевская. Ветер будет дуть южный, 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 754 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
В Москве в пятницу ожидают до 26 градусов тепла