https://ria.ru/20230922/poezdki-1897813624.html

Эксперты выяснили, какие фильмы россияне смотрят в дороге и на отдыхе

Эксперты выяснили, какие фильмы россияне смотрят в дороге и на отдыхе - РИА Новости, 22.09.2023

Эксперты выяснили, какие фильмы россияне смотрят в дороге и на отдыхе

Больше половины россиян смотрят фильмы и сериалы в поездках, чтобы скоротать время в дороге, чаще всего выбирают комедии, триллеры и драмы, говорится в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:10

2023-09-22T02:10

2023-09-22T02:10

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МОСКВА, 22 сен — РИА Новости. Больше половины россиян смотрят фильмы и сериалы в поездках, чтобы скоротать время в дороге, чаще всего выбирают комедии, триллеры и драмы, говорится в исследовании сервиса по покупке билетов "Авиасейлс" и онлайн-кинотеатра Start, которое имеется в распоряжении РИА Новости.В опросе приняли участие свыше 1,5 тысячи подписчиков стриминга и пользователей "Авиасейлс". "Больше половины из них ответили, что смотрят фильмы и сериалы в поездках – 56 процентов", – рассказали аналитики.Они также выяснили, что россияне обращаются к просмотру киноконтента в разные моменты путешествия. "Чаще всего это способ скоротать время в дороге. В вопросе с множественным выбором, большинство из них отметили, что смотрят кино в самолете – 78 процентов. В аэропорту для этого находят время 30 процентов респондентов, а четверть – по дороге в хаб", – говорится в исследовании.Аналитики отметили, что есть и те, кто обращается к этому типу развлечения уже на отдыхе. В отеле фильмы и сериалы смотрят 38 процентов опрошенных, на пляже или у бассейна – десять процентов.При этом четверти пользователей на отдыхе "хочется чего-то нового" и в плане просматриваемого контента. Из опрошенных, 26,2 процента отметили, что в путешествии их предпочтения жанров фильмов и сериалов меняются."Для 75 процентов путешественников комедии стали любимым жанром в поездках. Вторую строчку по предпочтениям делят триллеры и драмы: их смотрят 42 и 41 процент соответственно. Фильмы ужасов в отпуске выбирают 14 процентов опрошенных. При этом 16 процентов респондентов не ограничивались этими жанрами, а также отмечали боевики, детективы и фантастику", – сообщили аналитики.

https://ria.ru/20230908/puteshestviya-1894789135.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, поезда, самолеты, фильмы, сериалы