https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html

Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп

Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп - РИА Новости, 22.09.2023

Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп

Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:39

2023-09-22T11:39

2023-09-22T11:39

происшествия

хабаровский край

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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. "По предварительным данным, 20 сентября в дневное время с улицы в селе Некрасовка Хабаровского района неустановленный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и высказывал требования о передаче денежных средств... Принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления", - сообщает следственное управление. Хабаровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "д","з" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Отмечается, что с подростком работают специалисты-психологи. Ранее телеканал "Губерния" в своем телеграм-канале сообщал, что мужчина похитил школьника из-за карточного долга его отчима: напал, усыпил его и отвез в заброшенное здание. Там он якобы начал его пытать, бил электрошокером и палкой, требуя сообщить отчиму, чтобы тот вернул ему 5 миллионов рублей, а после отвез к сельской школе.

https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html

хабаровский край

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, хабаровский край