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Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп - РИА Новости, 22.09.2023
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11:39 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп - РИА Новости, 22.09.2023
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп
Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:39
2023-09-22T11:39
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. "По предварительным данным, 20 сентября в дневное время с улицы в селе Некрасовка Хабаровского района неустановленный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и высказывал требования о передаче денежных средств... Принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления", - сообщает следственное управление. Хабаровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "д","з" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Отмечается, что с подростком работают специалисты-психологи. Ранее телеканал "Губерния" в своем телеграм-канале сообщал, что мужчина похитил школьника из-за карточного долга его отчима: напал, усыпил его и отвез в заброшенное здание. Там он якобы начал его пытать, бил электрошокером и палкой, требуя сообщить отчиму, чтобы тот вернул ему 5 миллионов рублей, а после отвез к сельской школе.
https://ria.ru/20230919/ekaterinburg-1897126315.html
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происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп

Житель Хабаровского края похитил и избил 15-летнего подростка, требуя денег

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
"По предварительным данным, 20 сентября в дневное время с улицы в селе Некрасовка Хабаровского района неустановленный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и высказывал требования о передаче денежных средств... Принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления", - сообщает следственное управление.
Хабаровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "д","з" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Отмечается, что с подростком работают специалисты-психологи.
Ранее телеканал "Губерния" в своем телеграм-канале сообщал, что мужчина похитил школьника из-за карточного долга его отчима: напал, усыпил его и отвез в заброшенное здание. Там он якобы начал его пытать, бил электрошокером и палкой, требуя сообщить отчиму, чтобы тот вернул ему 5 миллионов рублей, а после отвез к сельской школе.
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