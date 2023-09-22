https://ria.ru/20230922/podrostok-1897963945.html
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп - РИА Новости, 22.09.2023
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп
Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:39
2023-09-22T11:39
2023-09-22T11:39
происшествия
хабаровский край
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. "По предварительным данным, 20 сентября в дневное время с улицы в селе Некрасовка Хабаровского района неустановленный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и высказывал требования о передаче денежных средств... Принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления", - сообщает следственное управление. Хабаровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "д","з" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека). Отмечается, что с подростком работают специалисты-психологи. Ранее телеканал "Губерния" в своем телеграм-канале сообщал, что мужчина похитил школьника из-за карточного долга его отчима: напал, усыпил его и отвез в заброшенное здание. Там он якобы начал его пытать, бил электрошокером и палкой, требуя сообщить отчиму, чтобы тот вернул ему 5 миллионов рублей, а после отвез к сельской школе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, хабаровский край
Происшествия, Хабаровский край
Житель Хабаровского края похитил и избил подростка, требуя выкуп
Житель Хабаровского края похитил и избил 15-летнего подростка, требуя денег
ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости.
Житель Хабаровского края похитил и избивал 15-летнего подростка, требуя выкуп, заведено дело, сообщает
СУ СК России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.
"По предварительным данным, 20 сентября в дневное время с улицы в селе Некрасовка Хабаровского района
неустановленный мужчина похитил и удерживал в неизвестном месте 15-летнего подростка, где причинил ему телесные повреждения и высказывал требования о передаче денежных средств... Принимаются все меры к установлению лица, причастного к совершению преступления", - сообщает следственное управление.
Хабаровским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по пунктам "г", "д","з" части 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека).
Отмечается, что с подростком работают специалисты-психологи.
Ранее телеканал "Губерния" в своем телеграм-канале сообщал, что мужчина похитил школьника из-за карточного долга его отчима: напал, усыпил его и отвез в заброшенное здание. Там он якобы начал его пытать, бил электрошокером и палкой, требуя сообщить отчиму, чтобы тот вернул ему 5 миллионов рублей, а после отвез к сельской школе.
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