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Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале - РИА Новости, 22.09.2023
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Иллюстрация - Ямало-Ненецкий автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
 
20:11 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898118477.html
Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале
Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале - РИА Новости, 22.09.2023
Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:11
2023-09-22T20:11
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
сво
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САЛЕХАРД, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям бойцов будут бесплатно менять автомобильные шины два раза в год, сообщает пресс-служба правительства региона. "Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью", - говорится в сообщении. Это решение Артюхов принял на встрече с семьями участников спецоперации во время "Честного маршрута". Впервые мера была введена в регионе весной этого года. Выдача сертификатов в этом сезоне начнется в октябре и продлится до конца ноября. Получить документ можно в органах социальной защиты по месту проживания, уточняет пресс-служба. Работы по замене комплекта шин выполняют в аккредитованных автосервисах, их перечень указан в сертификате. Затраты предпринимателей компенсирует правительство региона. Заявление на компенсацию от владельцев шиномонтажных мастерских принимают в центре "Мой бизнес". Сегодня на Ямале оказывается более 50 мер поддержки участникам спецоперации и их близким. Перечень и условия предоставления регулярно дорабатываются, в том числе на основе обратной связи от получателей, отмечают власти.
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ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), СВО

Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкРабота шиномонтажной мастерской
Работа шиномонтажной мастерской - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Работа шиномонтажной мастерской
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САЛЕХАРД, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям бойцов будут бесплатно менять автомобильные шины два раза в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью", - говорится в сообщении.
Это решение Артюхов принял на встрече с семьями участников спецоперации во время "Честного маршрута".
Впервые мера была введена в регионе весной этого года. Выдача сертификатов в этом сезоне начнется в октябре и продлится до конца ноября. Получить документ можно в органах социальной защиты по месту проживания, уточняет пресс-служба.
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Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"
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Работы по замене комплекта шин выполняют в аккредитованных автосервисах, их перечень указан в сертификате. Затраты предпринимателей компенсирует правительство региона. Заявление на компенсацию от владельцев шиномонтажных мастерских принимают в центре "Мой бизнес".
Сегодня на Ямале оказывается более 50 мер поддержки участникам спецоперации и их близким. Перечень и условия предоставления регулярно дорабатываются, в том числе на основе обратной связи от получателей, отмечают власти.
 
Ямало-Ненецкий автономный округЯмалДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)СВО
 
 
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