https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898118477.html

Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале

Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале - РИА Новости, 22.09.2023

Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T20:11

2023-09-22T20:11

2023-09-22T20:11

ямало-ненецкий автономный округ

ямал

дмитрий артюхов

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

сво

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САЛЕХАРД, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям бойцов будут бесплатно менять автомобильные шины два раза в год, сообщает пресс-служба правительства региона. "Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью", - говорится в сообщении. Это решение Артюхов принял на встрече с семьями участников спецоперации во время "Честного маршрута". Впервые мера была введена в регионе весной этого года. Выдача сертификатов в этом сезоне начнется в октябре и продлится до конца ноября. Получить документ можно в органах социальной защиты по месту проживания, уточняет пресс-служба. Работы по замене комплекта шин выполняют в аккредитованных автосервисах, их перечень указан в сертификате. Затраты предпринимателей компенсирует правительство региона. Заявление на компенсацию от владельцев шиномонтажных мастерских принимают в центре "Мой бизнес". Сегодня на Ямале оказывается более 50 мер поддержки участникам спецоперации и их близким. Перечень и условия предоставления регулярно дорабатываются, в том числе на основе обратной связи от получателей, отмечают власти.

https://ria.ru/20230828/yanao-1892712950.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), сво