https://ria.ru/20230922/podderzhka-1898118477.html
Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале
Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале - РИА Новости, 22.09.2023
Действие меры поддержки для семей участников СВО продлили на Ямале
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T20:11
2023-09-22T20:11
2023-09-22T20:11
ямало-ненецкий автономный округ
ямал
дмитрий артюхов
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96618/89/966188923_0:0:2920:1644_1920x0_80_0_0_121fe79edd945970bf8427ddffa49f9c.jpg
САЛЕХАРД, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям бойцов будут бесплатно менять автомобильные шины два раза в год, сообщает пресс-служба правительства региона. "Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью", - говорится в сообщении. Это решение Артюхов принял на встрече с семьями участников спецоперации во время "Честного маршрута". Впервые мера была введена в регионе весной этого года. Выдача сертификатов в этом сезоне начнется в октябре и продлится до конца ноября. Получить документ можно в органах социальной защиты по месту проживания, уточняет пресс-служба. Работы по замене комплекта шин выполняют в аккредитованных автосервисах, их перечень указан в сертификате. Затраты предпринимателей компенсирует правительство региона. Заявление на компенсацию от владельцев шиномонтажных мастерских принимают в центре "Мой бизнес". Сегодня на Ямале оказывается более 50 мер поддержки участникам спецоперации и их близким. Перечень и условия предоставления регулярно дорабатываются, в том числе на основе обратной связи от получателей, отмечают власти.
https://ria.ru/20230828/yanao-1892712950.html
ямал
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96618/89/966188923_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_9f9c1eae59480441b544fd29c706f133.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ямал, дмитрий артюхов, ямало-ненецкий автономный округ (янао), сво
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямал, Дмитрий Артюхов, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), СВО
САЛЕХАРД, 22 сен — РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов принял решение продлить действие меры поддержки для семей участников СВО: супругам и матерям бойцов будут бесплатно менять автомобильные шины два раза в год, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Супруги и матери ямальских бойцов будут получать сертификаты на бесплатную замену автомобильных шин дважды в год — весной и осенью", - говорится в сообщении.
Это решение Артюхов принял на встрече с семьями участников спецоперации во время "Честного маршрута".
Впервые мера была введена в регионе весной этого года. Выдача сертификатов в этом сезоне начнется в октябре и продлится до конца ноября. Получить документ можно в органах социальной защиты по месту проживания, уточняет пресс-служба.
Губернатор ЯНАО завершил пятый "Честный маршрут"
Работы по замене комплекта шин выполняют в аккредитованных автосервисах, их перечень указан в сертификате. Затраты предпринимателей компенсирует правительство региона. Заявление на компенсацию от владельцев шиномонтажных мастерских принимают в центре "Мой бизнес".
Сегодня на Ямале
оказывается более 50 мер поддержки участникам спецоперации и их близким. Перечень и условия предоставления регулярно дорабатываются, в том числе на основе обратной связи от получателей, отмечают власти.