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Чибис попросил увеличить финансовую поддержку для переезжающих на север - РИА Новости, 22.09.2023
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Мурманская область
 
13:28 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/podderzhka-1897999367.html
Чибис попросил увеличить финансовую поддержку для переезжающих на север
Чибис попросил увеличить финансовую поддержку для переезжающих на север - РИА Новости, 22.09.2023
Чибис попросил увеличить финансовую поддержку для переезжающих на север
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании президиума Госсовета РФ внес предложения по развитию рынка труда, в том числе предложил увеличить объем... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T13:28
2023-09-22T13:28
мурманская область
мурманская область
андрей чибис
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании президиума Госсовета РФ внес предложения по развитию рынка труда, в том числе предложил увеличить объем финансовой помощи для тех, кто переезжает на север, сообщило министерство информационной политики региона. "Андрей Чибис при участии глав других Арктических территорий России предложил увеличить объем финансовой поддержки для тех, кто переезжает на Север, и рассказал об уже действующей региональной программе", - говорится в сообщении. В своем выступлении глава региона отметил, что для северных территорий крайне актуально распространение механизма финансовой помощи переезжающим в том размере, который действует на Дальнем Востоке. При этом в Мурманской области запущена кадровая программа "Курс на Север". В ее рамках власти сформулировали специальные меры и индивидуальное сопровождение тех специалистов, которые необходимы, чтобы обеспечить им максимальный комфорт адаптации в регионе. "Но это работники бюджетной сферы. Увеличение размера выплаты работодателям промышленных предприятий для тех, кто переезжает, существенно бы нам помогло. Поэтому просьба здесь нас поддержать. Очень важно, особенно сейчас, когда развиваются крупные производства", – обратился Чибис к президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства отметил, что внесенные предложения будут учтены для дальнейшей проработки.
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мурманская область, андрей чибис
Мурманская область, Мурманская область, Андрей Чибис

Чибис попросил увеличить финансовую поддержку для переезжающих на север

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
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МУРМАНСК, 22 сен – РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис на заседании президиума Госсовета РФ внес предложения по развитию рынка труда, в том числе предложил увеличить объем финансовой помощи для тех, кто переезжает на север, сообщило министерство информационной политики региона.
"Андрей Чибис при участии глав других Арктических территорий России предложил увеличить объем финансовой поддержки для тех, кто переезжает на Север, и рассказал об уже действующей региональной программе", - говорится в сообщении.
В своем выступлении глава региона отметил, что для северных территорий крайне актуально распространение механизма финансовой помощи переезжающим в том размере, который действует на Дальнем Востоке. При этом в Мурманской области запущена кадровая программа "Курс на Север". В ее рамках власти сформулировали специальные меры и индивидуальное сопровождение тех специалистов, которые необходимы, чтобы обеспечить им максимальный комфорт адаптации в регионе.
"Но это работники бюджетной сферы. Увеличение размера выплаты работодателям промышленных предприятий для тех, кто переезжает, существенно бы нам помогло. Поэтому просьба здесь нас поддержать. Очень важно, особенно сейчас, когда развиваются крупные производства", – обратился Чибис к президенту РФ Владимиру Путину.
Глава государства отметил, что внесенные предложения будут учтены для дальнейшей проработки.
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