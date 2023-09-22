Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников - РИА Новости, 22.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 22.09.2023 (обновлено: 15:00 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/partiya-1897958173.html
Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников
Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников - РИА Новости, 22.09.2023
Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников
Члены и активисты молдавской оппозиционной партии "Возрождение" протестуют перед зданием Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T11:20
2023-09-22T15:00
в мире
россия
молдавия
кишинев
мария захарова
василий боля
илан шор
возрождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898041227_0:1:1440:811_1920x0_80_0_0_40a72b5ea36f47ddd99a8a7ab4fadb2d.jpg
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Члены и активисты молдавской оппозиционной партии "Возрождение" протестуют перед зданием Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить их соратников по партии — депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирину Лозован, сообщил корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать власти, что мы не боимся. Вчера было шоу, когда наших коллег пригласили в парламент, чтобы лишить иммунитета — нас пытаются запугать. Мы хотим потребовать свободы для наших коллег, которые находятся сегодня здесь", — заявил депутат парламента Василий Боля. Сторонники партии "Возрождение" сегодня собрались у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, они требуют освободить депутатов, прекратить "политические репрессии" и "беспредел". Представители партии отметили, что акция протеста — импровизационная, поэтому активистов не так много, но скоро на улицы выйдут "сотни тысяч". Члены "Возрождения" выразили сожаление, что силовики стали "инструментом" в руках властей для борьбы с оппозицией. "Власти идут по пути выжженной земли. Если они не в состоянии выиграть выборы, то они стараются вытоптать всю оппозицию. Партия "Возрождение" является одной из самых активных оппозиционных партий, под арестом находятся два руководителя партии "Возрождение", нас пытались уничтожить, это позор для власти", — указал член партии Юрий Витнянский.Накануне прокуратура провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос ведомства и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Партию "Возрождение" создали в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.Несколько дней назад представители партии провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.
https://ria.ru/20230922/chp-1897947233.html
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897729998.html
россия
молдавия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/16/1898041227_113:0:1194:811_1920x0_80_0_0_10b31e4db2b4835487135d94272210c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, василий боля, илан шор, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Мария Захарова, Василий Боля, Илан Шор, Возрождение, Евросоюз, Евразийский экономический союз
Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников

Молдавская партия "Возрождение" потребовала освободить задержанных коллег

© Sputnik / OsmatescoАкция протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе
Акция протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© Sputnik / Osmatesco
Акция протеста у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Члены и активисты молдавской оппозиционной партии "Возрождение" протестуют перед зданием Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить их соратников по партии — депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирину Лозован, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать власти, что мы не боимся. Вчера было шоу, когда наших коллег пригласили в парламент, чтобы лишить иммунитета — нас пытаются запугать. Мы хотим потребовать свободы для наших коллег, которые находятся сегодня здесь", — заявил депутат парламента Василий Боля.
Сторонники партии "Возрождение" сегодня собрались у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, они требуют освободить депутатов, прекратить "политические репрессии" и "беспредел".
Представители партии отметили, что акция протеста — импровизационная, поэтому активистов не так много, но скоро на улицы выйдут "сотни тысяч". Члены "Возрождения" выразили сожаление, что силовики стали "инструментом" в руках властей для борьбы с оппозицией.
Председатель партии социалистов Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
Додон объяснил продление режима ЧП властями Молдавии
10:30
"Власти идут по пути выжженной земли. Если они не в состоянии выиграть выборы, то они стараются вытоптать всю оппозицию. Партия "Возрождение" является одной из самых активных оппозиционных партий, под арестом находятся два руководителя партии "Возрождение", нас пытались уничтожить, это позор для власти", — указал член партии Юрий Витнянский.
Накануне прокуратура провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос ведомства и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора.
Партию "Возрождение" создали в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.
Несколько дней назад представители партии провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Депутаты от партии "Шор" бойкотировали заседание парламента Молдавии
Вчера, 11:34
 
В миреРоссияМолдавияКишиневМария ЗахароваВасилий БоляИлан ШорВозрождениеЕвросоюзЕвразийский экономический союз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала