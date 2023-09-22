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Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников

Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников - РИА Новости, 22.09.2023

Молдавская оппозиционная партия потребовала освободить своих соратников

Члены и активисты молдавской оппозиционной партии "Возрождение" протестуют перед зданием Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T11:20

2023-09-22T11:20

2023-09-22T15:00

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КИШИНЕВ, 22 сен — РИА Новости. Члены и активисты молдавской оппозиционной партии "Возрождение" протестуют перед зданием Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, требуя освободить их соратников по партии — депутатов парламента Александра Нестеровского и Ирину Лозован, сообщил корреспондент РИА Новости. "Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать власти, что мы не боимся. Вчера было шоу, когда наших коллег пригласили в парламент, чтобы лишить иммунитета — нас пытаются запугать. Мы хотим потребовать свободы для наших коллег, которые находятся сегодня здесь", — заявил депутат парламента Василий Боля. Сторонники партии "Возрождение" сегодня собрались у здания Национального антикоррупционного центра в Кишиневе, они требуют освободить депутатов, прекратить "политические репрессии" и "беспредел". Представители партии отметили, что акция протеста — импровизационная, поэтому активистов не так много, но скоро на улицы выйдут "сотни тысяч". Члены "Возрождения" выразили сожаление, что силовики стали "инструментом" в руках властей для борьбы с оппозицией. "Власти идут по пути выжженной земли. Если они не в состоянии выиграть выборы, то они стараются вытоптать всю оппозицию. Партия "Возрождение" является одной из самых активных оппозиционных партий, под арестом находятся два руководителя партии "Возрождение", нас пытались уничтожить, это позор для власти", — указал член партии Юрий Витнянский.Накануне прокуратура провела 20 обысков у председателя партии Натальи Параски и других членов "Возрождения" по делу о незаконном финансировании политформирования. Парламент одобрил запрос ведомства и лишил депутатской неприкосновенности Нестеровского и Лозован, в тот же день их задержали на 72 часа по подозрению в коррупции, а также незаконном финансировании политсилы при участии лидера запрещенной в Молдавии партии "Шор" Илана Шора. Партию "Возрождение" создали в 2012 году, ее основали бывшие члены компартии. "Возрождение" регулярно проводит антиправительственные акции, чтобы привлечь внимание к внутренним проблемам Молдавии. В июле политсила запустила сбор подписей за признание неконституционной правящей партии "Действие и солидарность", а в конце августа — за вступление республики в Евразийский экономический союз.Несколько дней назад представители партии провели встречу с официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Также они провели онлайн-встречу с главой ЛДПР и депутатом Госдумы России Леонидом Слуцким.

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Варвара Скокшина

в мире, россия, молдавия, кишинев, мария захарова, василий боля, илан шор, возрождение, евросоюз, евразийский экономический союз