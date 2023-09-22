https://ria.ru/20230922/palka-1898076435.html

В Краснодаре задержали мужчину, избивавшего палкой сына сожительницы

В Краснодаре задержали мужчину, избивавшего палкой сына сожительницы - РИА Новости, 22.09.2023

В Краснодаре задержали мужчину, избивавшего палкой сына сожительницы

Мужчина, находящийся в федеральном розыске после избиения 4-летнего сына сожительницы в Адыгее, задержан и арестован в Краснодаре, сообщило СУСК РФ по... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:11

2023-09-22T17:11

2023-09-22T17:11

происшествия

краснодар

следственный комитет россии (ск рф)

россия

республика адыгея

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КРАСНОДАР, 22 сен - РИА Новости. Мужчина, находящийся в федеральном розыске после избиения 4-летнего сына сожительницы в Адыгее, задержан и арестован в Краснодаре, сообщило СУСК РФ по республике. "Следователями Тахтамукайского межрайонного следственного отдела следственного управления СК России по Республике Адыгея по подозрению в истязании ребенка своей сожительницы задержан 33-летний мужчина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "г" части 2 статьи 117 УК РФ", - говорится в сообщении. По данным следствия, с мая по июль в ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района обвиняемый регулярно применял насилие к 4-летнему сыну своей сожительницы. Мужчина бил ребенка по голове и телу деревянной палкой. После очередного избиения в конце июля мальчик был госпитализирован в медучреждение, а мужчина скрылся и был объявлен в федеральный розыск. Его задержали на территории Краснодара и заключили под стражу.

https://ria.ru/20230922/podrostok-1898066396.html

https://ria.ru/20230917/voditel-1896791436.html

краснодар

россия

республика адыгея

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происшествия, краснодар, следственный комитет россии (ск рф), россия, республика адыгея