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Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними - РИА Новости, 22.09.2023
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19:30 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/otnosheniya-1898111881.html
Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними
Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними - РИА Новости, 22.09.2023
Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними, после конфликта на Украине. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T19:30
2023-09-22T19:30
в мире
венгрия
петер сийярто
оон
нато
сергей лавров
украина
россия
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними, после конфликта на Украине. "Конечно, сначала должен быть достигнут мир. Если будет мир, то, я думаю, надежда есть. Я помню, что раньше обсуждалась идея торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. И к этой идее можно вернуться, если вернуться к принципам взаимоуважения. Я бы хотел, чтобы это произошло, это наш общий интерес", - заявил Сийярто после переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Он назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с Лавровым, напомнил о том, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. "Атмосфера наших переговоров всегда взаимоуважительная, это то, на чем мы основываем нашу внешнюю политику. И мы продолжаем настаивать на том, что конфликты должны решаться только путем переговоров, а если друг с другом не разговаривать, если не вести диалог, то мы не сможем надеяться на мир, и это было бы огромной ошибкой", - сказал он журналистам. "Я сказал министру Лаврову, что Венгрия - сосед Украины и очень заинтересована в достижении мира. Там погибают и граждане Венгрии. Поэтому Венгрия заинтересована в прекращении огня как можно скорее, потому что каждый новый день войны приносит всё больше жертв и разрушений. И условия для мира сегодня более благоприятные, чем могут быть завтра", - добавил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия "не верит в возможное достижение решения на поле боя, решение должно быть достигнуто за столом". Говоря о том, обсуждалась ли в ходе встречи зерновая сделка, глава венгерского МИД сказал, что безопасность продовольственных поставок оказалась под угрозой во многих странах мира. "В связи с тем, что зерновая сделка не выполнялась в полной мере, мы предложили свои транзитные маршруты, чтобы украинское зерно могли поставлять в Африку. А если морской путь не работает, то есть сухопутный. Но мы не видим интереса в поставках через нашу территорию в Африку. Мы видим интерес к продаже этого зерна в Центральную Европу, но это то, чего мы не можем позволить". Сийярто в контексте планов США поставить очередную партию вооружения Украине подчеркнул, что Венгрия - единственная страна НАТО, которая не поставляет вооружение Украине, и это "принципиальная позиция". "Чем больше оружия будет поставляться Украине, тем дольше будет длиться война, и чем больше оружия поставляется на войну, тем больше будет погибших и больше разрушений", - добавил он. Главу МИД Венгрии спросили также, будет ли его страна присоединяться к санкциям против России. "Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе", - сказал Сийярто.
https://ria.ru/20230922/zerno-1898098809.html
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в мире, венгрия, петер сийярто, оон, нато, сергей лавров, украина, россия, цены на нефть
В мире, Венгрия, Петер Сийярто, ООН, НАТО, Сергей Лавров, Украина, Россия, Цены на нефть
Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними

Сийярто: есть надежда, что отношения России и Европы станут прежними

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними, после конфликта на Украине.
«
"Конечно, сначала должен быть достигнут мир. Если будет мир, то, я думаю, надежда есть. Я помню, что раньше обсуждалась идея торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. И к этой идее можно вернуться, если вернуться к принципам взаимоуважения. Я бы хотел, чтобы это произошло, это наш общий интерес", - заявил Сийярто после переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.
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Он назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с Лавровым, напомнил о том, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
«
"Атмосфера наших переговоров всегда взаимоуважительная, это то, на чем мы основываем нашу внешнюю политику. И мы продолжаем настаивать на том, что конфликты должны решаться только путем переговоров, а если друг с другом не разговаривать, если не вести диалог, то мы не сможем надеяться на мир, и это было бы огромной ошибкой", - сказал он журналистам.
«
"Я сказал министру Лаврову, что Венгрия - сосед Украины и очень заинтересована в достижении мира. Там погибают и граждане Венгрии. Поэтому Венгрия заинтересована в прекращении огня как можно скорее, потому что каждый новый день войны приносит всё больше жертв и разрушений. И условия для мира сегодня более благоприятные, чем могут быть завтра", - добавил Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия "не верит в возможное достижение решения на поле боя, решение должно быть достигнуто за столом".
Говоря о том, обсуждалась ли в ходе встречи зерновая сделка, глава венгерского МИД сказал, что безопасность продовольственных поставок оказалась под угрозой во многих странах мира.
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«
"В связи с тем, что зерновая сделка не выполнялась в полной мере, мы предложили свои транзитные маршруты, чтобы украинское зерно могли поставлять в Африку. А если морской путь не работает, то есть сухопутный. Но мы не видим интереса в поставках через нашу территорию в Африку. Мы видим интерес к продаже этого зерна в Центральную Европу, но это то, чего мы не можем позволить".
Сийярто в контексте планов США поставить очередную партию вооружения Украине подчеркнул, что Венгрия - единственная страна НАТО, которая не поставляет вооружение Украине, и это "принципиальная позиция".
«
"Чем больше оружия будет поставляться Украине, тем дольше будет длиться война, и чем больше оружия поставляется на войну, тем больше будет погибших и больше разрушений", - добавил он.
Главу МИД Венгрии спросили также, будет ли его страна присоединяться к санкциям против России. "Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе", - сказал Сийярто.
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