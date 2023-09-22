https://ria.ru/20230922/otnosheniya-1898111881.html

Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними

Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними - РИА Новости, 22.09.2023

Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними, после конфликта на Украине. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T19:30

2023-09-22T19:30

2023-09-22T19:30

в мире

венгрия

петер сийярто

оон

нато

сергей лавров

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117578_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_f2cd7e33989b5c58391061f7e45d814d.jpg

НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними, после конфликта на Украине. "Конечно, сначала должен быть достигнут мир. Если будет мир, то, я думаю, надежда есть. Я помню, что раньше обсуждалась идея торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. И к этой идее можно вернуться, если вернуться к принципам взаимоуважения. Я бы хотел, чтобы это произошло, это наш общий интерес", - заявил Сийярто после переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым на полях ГА ООН. Он назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с Лавровым, напомнил о том, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине. "Атмосфера наших переговоров всегда взаимоуважительная, это то, на чем мы основываем нашу внешнюю политику. И мы продолжаем настаивать на том, что конфликты должны решаться только путем переговоров, а если друг с другом не разговаривать, если не вести диалог, то мы не сможем надеяться на мир, и это было бы огромной ошибкой", - сказал он журналистам. "Я сказал министру Лаврову, что Венгрия - сосед Украины и очень заинтересована в достижении мира. Там погибают и граждане Венгрии. Поэтому Венгрия заинтересована в прекращении огня как можно скорее, потому что каждый новый день войны приносит всё больше жертв и разрушений. И условия для мира сегодня более благоприятные, чем могут быть завтра", - добавил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия "не верит в возможное достижение решения на поле боя, решение должно быть достигнуто за столом". Говоря о том, обсуждалась ли в ходе встречи зерновая сделка, глава венгерского МИД сказал, что безопасность продовольственных поставок оказалась под угрозой во многих странах мира. "В связи с тем, что зерновая сделка не выполнялась в полной мере, мы предложили свои транзитные маршруты, чтобы украинское зерно могли поставлять в Африку. А если морской путь не работает, то есть сухопутный. Но мы не видим интереса в поставках через нашу территорию в Африку. Мы видим интерес к продаже этого зерна в Центральную Европу, но это то, чего мы не можем позволить". Сийярто в контексте планов США поставить очередную партию вооружения Украине подчеркнул, что Венгрия - единственная страна НАТО, которая не поставляет вооружение Украине, и это "принципиальная позиция". "Чем больше оружия будет поставляться Украине, тем дольше будет длиться война, и чем больше оружия поставляется на войну, тем больше будет погибших и больше разрушений", - добавил он. Главу МИД Венгрии спросили также, будет ли его страна присоединяться к санкциям против России. "Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе", - сказал Сийярто.

https://ria.ru/20230922/zerno-1898098809.html

https://ria.ru/20230921/oon-1897830922.html

https://ria.ru/20230922/nato-1897914177.html

венгрия

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, венгрия, петер сийярто, оон, нато, сергей лавров, украина, россия, цены на нефть