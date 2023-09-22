Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними
Сийярто: есть надежда, что отношения России и Европы станут прежними
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 22 сен – РИА Новости. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто считает, что отношения Европы и России могут стать прежними, после конфликта на Украине.
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"Конечно, сначала должен быть достигнут мир. Если будет мир, то, я думаю, надежда есть. Я помню, что раньше обсуждалась идея торговой зоны от Лиссабона до Владивостока. И к этой идее можно вернуться, если вернуться к принципам взаимоуважения. Я бы хотел, чтобы это произошло, это наш общий интерес", - заявил Сийярто после переговоров с российским главой МИД Сергеем Лавровым на полях ГА ООН.
Он назвал взаимоуважительной атмосферу переговоров с Лавровым, напомнил о том, что его страна выступает за дипломатическое урегулирование ситуации на Украине.
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"Атмосфера наших переговоров всегда взаимоуважительная, это то, на чем мы основываем нашу внешнюю политику. И мы продолжаем настаивать на том, что конфликты должны решаться только путем переговоров, а если друг с другом не разговаривать, если не вести диалог, то мы не сможем надеяться на мир, и это было бы огромной ошибкой", - сказал он журналистам.
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"Я сказал министру Лаврову, что Венгрия - сосед Украины и очень заинтересована в достижении мира. Там погибают и граждане Венгрии. Поэтому Венгрия заинтересована в прекращении огня как можно скорее, потому что каждый новый день войны приносит всё больше жертв и разрушений. И условия для мира сегодня более благоприятные, чем могут быть завтра", - добавил Сийярто.
Он подчеркнул, что Венгрия "не верит в возможное достижение решения на поле боя, решение должно быть достигнуто за столом".
Говоря о том, обсуждалась ли в ходе встречи зерновая сделка, глава венгерского МИД сказал, что безопасность продовольственных поставок оказалась под угрозой во многих странах мира.
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"В связи с тем, что зерновая сделка не выполнялась в полной мере, мы предложили свои транзитные маршруты, чтобы украинское зерно могли поставлять в Африку. А если морской путь не работает, то есть сухопутный. Но мы не видим интереса в поставках через нашу территорию в Африку. Мы видим интерес к продаже этого зерна в Центральную Европу, но это то, чего мы не можем позволить".
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"Чем больше оружия будет поставляться Украине, тем дольше будет длиться война, и чем больше оружия поставляется на войну, тем больше будет погибших и больше разрушений", - добавил он.
Главу МИД Венгрии спросили также, будет ли его страна присоединяться к санкциям против России. "Мы не видим, что санкции работают, они провалились. Одной из целей было поставить Россию на колени, а второй - достичь мира. Сейчас уже был 11-й пакет санкций. Мы видим, что Россия сталкивается с рядом сложностей, но Россия не стоит на коленях, а мир не стал ближе", - сказал Сийярто.