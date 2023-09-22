Вучич на приеме у Байдена заявил о приверженности развитию отношений с США
Вучич на приеме у Байдена подтвердил приверженность развитию отношений с США
© AP Photo / Richard DrewПрезидент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН
© AP Photo / Richard Drew
Президент Сербии Александр Вучич выступет на Генеральной Ассамблее ООН. Архивное фото
БЕЛГРАД, 22 сен - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич на официальном приеме у президента США Джозефа Байдена подтвердил приверженность развитию двусторонних отношений Белграда и Вашингтона, о чем сообщил в соцсетях.
Глава сербского государства 18-22 сентября находится в США, где он принял участие в работе Генеральной ассамблеи ООН. В ходе своего выступления в четверг Вучич заявил, что Сербия развивает отношения с США, "которые станут только лучше в будущем", а также со странами Азии, Африки и Латинской Америки, но при этом не прерывает связей с Россией.
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"На официальном приеме у президента Байдена мы подтвердили приверженность дальнейшему развитию наших двусторонних отношений", - написал президент Сербии в соцсетях в пятницу и разместил фото с американским президентом и супругами двух лидеров.
В ходе визита в Белград в начале сентября командующего Национальной гвардией Огайо генерал-майора Джона Харриса Вучич заявил ему, что Сербия привержена укреплению всеобъемлющих отношений с США.
По словам сербского лидера, постоянная интенсификация экономического сотрудничества Белграда и Вашингтона отмечена ростом инвестиций американских компаний, увеличением товарооборота, особенно в сфере услуг, и "значительной финансовой поддержкой посредством различных программ развития".
Глава сербского государства 30 августа принял конгрессмена США Майка Тернера, с которым обсудил двусторонние отношения, европейскую интеграцию Сербии, диалог Белграда и Приштины и "другие актуальные и региональные и международные вопросы". Как указала тогда администрация Вучича, Сербия ранее предложила США стратегический диалог для развития двусторонних отношений Белграда и Вашингтона.