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Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши - РИА Новости, 22.09.2023
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21:23 22.09.2023 (обновлено: 21:40 22.09.2023)
https://ria.ru/20230922/oskorbleniya-1898130125.html
Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши
Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши - РИА Новости, 22.09.2023
Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T21:23
2023-09-22T21:40
в мире
украина
россия
польша
владимир зеленский
матеуш моравецкий
сергей лавров
нато
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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы.&quot;Я хочу сказать &lt;...&gt; Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят&quot;, — сказал он во время встречи с избирателями, которую транслировал телеканал TVP.По его словам, Польша в нынешнем геополитическом контексте будет отстаивать свои интересы и знает, "как эти интересы формировать". При этом, продолжил он, Варшава активно помогает Киеву, организуя отправку оружия."Мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами, но хаб в Жешуве — специальный логистический центр — действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками", — добавил Моравецкий.В среду Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. Власти страны отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.Ухудшение отношений Варшавы и КиеваВ последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html
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в мире, украина, россия, польша, владимир зеленский, матеуш моравецкий, сергей лавров, нато, оон, генеральная ассамблея оон, вооруженные силы украины, анджей дуда, варшава
В мире, Украина, Россия, Польша, Владимир Зеленский, Матеуш Моравецкий, Сергей Лавров, НАТО, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Вооруженные силы Украины, Анджей Дуда, Варшава
Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши

Премьер Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий . Архивное фото
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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы.
«

"Я хочу сказать <...> Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят", — сказал он во время встречи с избирателями, которую транслировал телеканал TVP.

По его словам, Польша в нынешнем геополитическом контексте будет отстаивать свои интересы и знает, "как эти интересы формировать". При этом, продолжил он, Варшава активно помогает Киеву, организуя отправку оружия.
"Мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами, но хаб в Жешуве — специальный логистический центр — действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками", — добавил Моравецкий.
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В среду Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. Власти страны отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.

Ухудшение отношений Варшавы и Киева

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.
В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.
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В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.
Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.
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В миреУкраинаРоссияПольшаВладимир ЗеленскийМатеуш МоравецкийСергей ЛавровНАТОООНГенеральная Ассамблея ООНВооруженные силы УкраиныАнджей ДудаВаршава
 
 
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