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Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши

Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши - РИА Новости, 22.09.2023

Моравецкий предостерег Зеленского от новых оскорблений в адрес Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T21:23

2023-09-22T21:23

2023-09-22T21:40

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ВАРШАВА, 22 сен — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег президента Украины Владимира Зеленского от новых оскорблений в адрес Варшавы."Я хочу сказать <...> Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков так, как недавно оскорбил во время своего выступления в ООН. Поляки никогда этого не позволят", — сказал он во время встречи с избирателями, которую транслировал телеканал TVP.По его словам, Польша в нынешнем геополитическом контексте будет отстаивать свои интересы и знает, "как эти интересы формировать". При этом, продолжил он, Варшава активно помогает Киеву, организуя отправку оружия."Мы сейчас в первую очередь вооружаемся сами, но хаб в Жешуве — специальный логистический центр — действует, действовал и будет действовать в сотрудничестве с нашими союзниками", — добавил Моравецкий.В среду Моравецкий заявил, что Польша перестала поставлять оружие Украине, так как сама активно вооружается. Власти страны отмечали, что республика занимает третье место по военным поставкам Киеву после США и Великобритании. В конце июля сообщалось, что Варшава оказала ВСУ помощь на три миллиарда евро.Ухудшение отношений Варшавы и КиеваВ последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за введенного Варшавой эмбарго на поставки зерна с Украины.В начале недели Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что некоторые друзья Киева в Европе отказались покупать украинское зерно, якобы подыграв таким образом России. После этого посла Украины Василия Зварыча вызвали в МИД Польши, где ему выразили решительный протест.В свою очередь, Анджей Дуда заявил, что Украина ведет себя как утопающий, который за все цепляется и грозится утопить тех, кто пытается ему помочь.Европейская комиссия 15 сентября решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований украинской сельхозпродукции в несколько приграничных стран ЕС, но обязала киевские власти ввести меры по контролю за экспортом. После этого Словакия, Венгрия и Польша объявили о продлении этого запрета в одностороннем порядке. Украина, со своей стороны, обратилась с жалобой в ВТО. В ответ Братислава, Будапешт и Варшава заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну в Брюсселе.

https://ria.ru/20230920/polsha-1897545647.html

https://ria.ru/20230922/polsha-1897944055.html

https://ria.ru/20230922/ukraina-1898093455.html

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