https://ria.ru/20230922/onkolog-1898039099.html
Новое дело возбудили на онколога, "лечившего" пациентов физраствором
Новое дело возбудили на онколога, "лечившего" пациентов физраствором - РИА Новости, 22.09.2023
Новое дело возбудили на онколога, "лечившего" пациентов физраствором
Еще одно уголовное дело возбуждено на заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, который велел колоть пациентам физраствор... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T15:03
2023-09-22T15:03
2023-09-22T15:03
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
нижегородская область
семеновский район
здоровье - общество
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 сен - РИА Новости. Еще одно уголовное дело возбуждено на заведующего отделением онкологии в районной больнице в Нижегородской области, который велел колоть пациентам физраствор вместо лекарств, сообщило региональное следственное управление СК РФ. По версии следствия, завотделением противоопухолевой терапии больницы Семеновского района с ноября 2022 по июль 2023 года дал указания среднему медперсоналу на ввод инъекций физраствора пациентам, страдающим онкологией, либо применение противоопухолевых и иммуностимулирующих препаратов в уменьшенной дозировке с добавлением физраствора. С какой целью завотделением онкологии давал такие указания, не уточняется. Возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), 6 сентября мужчина был арестован. "В Нижегородской области установлены новые факты преступной деятельности заведующего онкологическим отделением районной больницы. Возбуждено еще одно уголовное дело по статье 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Дело соединено в одно производство с ранее возбужденным в отношении фигуранта уголовным делом о совершении аналогичного преступления", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230914/sk-1896409643.html
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), нижегородская область, семеновский район, здоровье - общество
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Нижегородская область, Семеновский район, Здоровье - Общество
Новое дело возбудили на онколога, "лечившего" пациентов физраствором
Новое дело завели на нижегородского онколога, "лечившего" пациентов физраствором