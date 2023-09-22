https://ria.ru/20230922/oez-1898056861.html

Власти Югры утвердили план развития первой особой экономической зоны

Власти Югры утвердили план развития первой особой экономической зоны - РИА Новости, 22.09.2023

Власти Югры утвердили план развития первой особой экономической зоны

Власти определили основные направления развития первой в Ханты-Мансийском автономном округе особой экономической зоны (ОЭЗ) на ближайшие 10 лет, сообщает в... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T15:58

2023-09-22T15:58

2023-09-22T15:58

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 сен – РИА Новости. Власти определили основные направления развития первой в Ханты-Мансийском автономном округе особой экономической зоны (ОЭЗ) на ближайшие 10 лет, сообщает в пятницу Фонд развития Югры. "Наблюдательный совет утвердил перспективный план развития особой экономической зоны промышленно-производственного типа "Нягань", заседание которого состоялось сегодня. Согласно документу, определены основные направления развития на десятилетний период – до 2032 года включительно", - говорится в сообщении. Уточняется, что при разработке перспективного плана были учтены выгодное географическое расположение ОЭЗ, наличие опыта реализации крупных инвестиционных проектов, наличие в регионе сырьевой базы для развития промышленного производства, налоговые преференции и меры государственной поддержки, наличие потенциального спроса на продукцию резидентов со стороны крупнейших российских нефте- и газодобывающих компаний, а также наличие трудовых ресурсов и транспортно-логистическое преимущество. По данным Фонда, в настоящее время осуществляются проектирование и строительство инфраструктуры, ведется подготовка земельного участка. "Первый этап – освоение 150 гектаров. Важно, что площадка готовится под каждого инвестора. Мы создаем за окружной счет объекты инженерной, транспортной инфраструктуры, подводим сети. Резидентам остается только построить завод или цех по производству продукции", - приводятся в сообщении слова директора департамента экономического развития – заместителя губернатора Югры Сергея Афанасьева. Особая экономическая зона будет специализироваться на лесопереработке, производстве строительных материалов и оборудования для нефтесервиса, химической промышленности, логистической деятельности и IT-отрасли. При этом не исключается возможность появления резидентов, планирующих реализацию инвестиционных проектов и в других отраслях экономики. Общая площадь ОЭЗ "Нягань" составляет более 270 гектаров, предусмотрена возможность расширения задействованных площадей до тысячи гектаров. На площадке планируется внедрение крупных импортозамещающих инициатив, реализация проектов по обеспечению цифрового суверенитета России и разработка новых технологий добычи нефти. Как раньше сообщалось, уже заключены соглашения о намерениях с пятью резидентами, общий объем инвестиций - более 24 миллиардов рублей.

https://ria.ru/20230922/yugra-1898051987.html

https://ria.ru/20230920/forum-1897567723.html

ханты-мансийский автономный округ

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

ханты-мансийский автономный округ