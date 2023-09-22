https://ria.ru/20230922/obsuzhdenie-1897917504.html
Глава МИД Венгрии обсудит с Лавровым Украину и энергетику
Глава МИД Венгрии обсудит с Лавровым Украину и энергетику - РИА Новости, 22.09.2023
Глава МИД Венгрии обсудит с Лавровым Украину и энергетику
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:48
2023-09-22T02:48
2023-09-22T02:48
венгрия
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петер сийярто
сергей лавров
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БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в пятницу планирует обсудить мирное урегулирование на Украине и вопросы энергоснабжения Венгрии. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН. "Цель (встречи с Лавровым) такая же, как и раньше, она двойная. В первую очередь, я снова буду говорить о важности мира. Я скажу моему коллеге Лаврову, что для Венгрии и венгерской нации ситуация сейчас очень плохая. Попрошу его, чтобы если он может что-то сделать, чтобы это кончилось, то пусть, пожалуйста, сделает", - сказал Сийярто в эфире телеканала ATV. Второй темой, по словам Сийярто, станут "вопросы энергоснабжения", поскольку "приближается зима". "Пока что я вижу, что подготовка к зиме благодаря продолжению сотрудничества с "Газпромом" и другими российскими фирмами идет хорошо. И я хотел бы это подтвердить", - сказал Сийярто. Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС и НАТО пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, однако Будапешт считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов. В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и один миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
https://ria.ru/20230922/lavrov-1897917367.html
https://ria.ru/20230922/peregovory-1897917121.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, петер сийярто, сергей лавров, генеральная ассамблея оон, оон, в мире
Венгрия, Россия, Петер Сийярто, Сергей Лавров, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, В мире
Глава МИД Венгрии обсудит с Лавровым Украину и энергетику
Глава МИД Венгрии Сийярто обсудит с Лавровым на ГА ООН Украину и энергетику
БУДАПЕШТ, 22 сен - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что на встрече с главой российского МИД Сергеем Лавровым на Генассамблее ООН в пятницу планирует обсудить мирное урегулирование на Украине и вопросы энергоснабжения Венгрии.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
заявила, что министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет переговоры с венгерским коллегой Петером Сийярто на полях Генассамблеи ООН.
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"Цель (встречи с Лавровым) такая же, как и раньше, она двойная. В первую очередь, я снова буду говорить о важности мира. Я скажу моему коллеге Лаврову, что для Венгрии и венгерской нации ситуация сейчас очень плохая. Попрошу его, чтобы если он может что-то сделать, чтобы это кончилось, то пусть, пожалуйста, сделает", - сказал Сийярто в эфире телеканала ATV.
Второй темой, по словам Сийярто, станут "вопросы энергоснабжения", поскольку "приближается зима". "Пока что я вижу, что подготовка к зиме благодаря продолжению сотрудничества с "Газпромом
" и другими российскими фирмами идет хорошо. И я хотел бы это подтвердить", - сказал Сийярто.
Ранее Сийярто заявил, что союзники по ЕС
и НАТО
пытались убедить Венгрию не встречаться с представителями России и Белоруссии
в ходе Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
, однако Будапешт
считает, что такое поведение ведет в тупик и не способствует поиску путей мирного урегулирования конфликтов.
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В июне Сийярто сообщал, что поддерживает контакты с главой российского МИД Сергеем Лавровым, чтобы сохранить шанс на урегулирование на Украине. Он также неоднократно призывал страны ЕС и НАТО не закрывать каналы связи с Россией, поскольку достижения мира возможно только через диалог.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого
потока") и один миллиард - через Австрию
. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября.
Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву
в марте 2023 года было заявлено, что договор о доппоставках будет продлен.
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