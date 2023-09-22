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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 22.09.2023

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:59

2023-09-22T18:59

2023-09-22T18:59

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 22 сен - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпустив 17 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 17.00 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства. Как отмечает ведомство, с 17.40 мск по 17.55 мск украинские войска выпустили по Ясиноватой 13 снарядов калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

ясиноватая

донецк

донецкая народная республика

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ясиноватая, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины