https://ria.ru/20230922/obstanovka-1898077305.html

В Севастополе обстановка после ракетной атаки спокойная

В Севастополе обстановка после ракетной атаки спокойная - РИА Новости, 22.09.2023

В Севастополе обстановка после ракетной атаки спокойная

Часть центральной части Севастополя после ракетной атаки Украины остается оцепленной, обстановка на улицах города спокойная, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T17:15

2023-09-22T17:15

2023-09-22T17:15

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 сен – РИА Новости. Часть центральной части Севастополя после ракетной атаки Украины остается оцепленной, обстановка на улицах города спокойная, передает корреспондент РИА Новости. Киев нанес ракетный удар по Севастополю, средства ПВО сбили пять ракет, повреждено историческое здание штаба Черноморского флота, один военнослужащий пропал без вести, сообщило Минобороны РФ. Движение личного и общественного транспорта в центре Севастополя ограничено, сообщили ранее власти. Как передает корреспондент РИА Новости, остается перекрытым район исторического центра города, в частности, проспект Нахимова и Приморский бульвар, часть улицы Ленина и улицы Большая Морская. Движение перекрыто и на центральном городском холме, где находится штаб флота. Общественный транспорт объезжает этот район, людей также просят пройти другими маршрутами. Все магазины и кафе продолжают работать, паники нет.

https://ria.ru/20230922/raketa-1898075998.html

севастополь

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севастополь