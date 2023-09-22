https://ria.ru/20230922/nikaragua-1898100716.html

Лавров обсудил с главой МИД Никарагуа незаконные односторонние санкции

Лавров обсудил с главой МИД Никарагуа незаконные односторонние санкции - РИА Новости, 22.09.2023

Лавров обсудил с главой МИД Никарагуа незаконные односторонние санкции

Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу провел встречу с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в российском... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T18:41

2023-09-22T18:41

2023-09-22T18:41

генеральная ассамблея оон

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сергей лавров

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров в пятницу провел встречу с главой МИД Никарагуа Денисом Монкадой "на полях" 78-й сессии Генассамблеи ООН, сообщили в российском дипведомстве. "Двадцать второго сентября "на полях" 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров провел встречу с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Монкадой Колиндресом", - говорится в сообщении МИД РФ. "Подтвержден неизменный обоюдный подход в отношении категорического неприятия незаконных односторонних санкций, неоколониальных практик и вмешательства во внутренние дела государств", - отметили в министерстве. В последние годы наблюдается тенденция к активизации контактов между Россией и Никарагуа. Между двумя странами повышается уровень политического взаимопонимания и взаимодействия на международной арене. Президент Никарагуа Даниель Ортега, которому в ходе его инаугурации было передано личное послание главы российского государства, высказался за активизацию разносторонних отношений с Россией. Традиционным стал обмен посланиями между руководителями двух стран и министрами иностранных дел. Проводятся межмидовские политконсультации.

https://ria.ru/20230911/zapad-1895377469.html

https://ria.ru/20230921/sanktsii-1897902325.html

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генеральная ассамблея оон, оон, сергей лавров, никарагуа, в мире