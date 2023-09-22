Санду намерена добиться отказа Молдавии от нейтралитета, заявил Додон
Додон: Санду планирует, что Молдавия откажется от нейтралитета за полтора года
© AP Photo / Andreea AlexandruПрезидент Молдавии Майя Санду
© AP Photo / Andreea Alexandru
Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду намерена добиться, чтобы в течение полутора лет республика отказалась от нейтрального статуса, заявил бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон.
"Вероятно, что президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" сделают все, чтобы в ближайшее время - год-полтора - Молдавия изменила конституцию и отказалась от нейтрального статуса… У Санду есть задача от тех, кто ее контролирует из-за рубежа, чтобы Молдавия стала частью НАТО", - заявил Додон в эфире в соцсетях.
Он призвал обратить внимание на заявления Санду о том, что нейтралитет не гарантирует безопасности страны. "Откажитесь от этой идеи, откажитесь от связывания страны в войну, откажитесь от завязывания нам НАТО", - призвал Додон руководство страны.
Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.