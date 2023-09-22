https://ria.ru/20230922/moldaviya-1897944834.html

Санду намерена добиться отказа Молдавии от нейтралитета, заявил Додон

Санду намерена добиться отказа Молдавии от нейтралитета, заявил Додон - РИА Новости, 22.09.2023

Санду намерена добиться отказа Молдавии от нейтралитета, заявил Додон

Президент Молдавии Майя Санду намерена добиться, чтобы в течение полутора лет республика отказалась от нейтрального статуса, заявил бывший глава страны, лидер... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T10:26

2023-09-22T10:26

2023-09-22T10:26

в мире

молдавия

майя санду

игорь додон

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КИШИНЕВ, 22 сен - РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду намерена добиться, чтобы в течение полутора лет республика отказалась от нейтрального статуса, заявил бывший глава страны, лидер Соцпартии Игорь Додон. "Вероятно, что президент Майя Санду и партия "Действие и солидарность" сделают все, чтобы в ближайшее время - год-полтора - Молдавия изменила конституцию и отказалась от нейтрального статуса… У Санду есть задача от тех, кто ее контролирует из-за рубежа, чтобы Молдавия стала частью НАТО", - заявил Додон в эфире в соцсетях. Он призвал обратить внимание на заявления Санду о том, что нейтралитет не гарантирует безопасности страны. "Откажитесь от этой идеи, откажитесь от связывания страны в войну, откажитесь от завязывания нам НАТО", - призвал Додон руководство страны. Ранее Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действует информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО.

https://ria.ru/20230921/vozozhdenie-1897899239.html

молдавия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, майя санду, игорь додон