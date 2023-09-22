https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html

Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин

Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2023

Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин

Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T16:03

2023-09-22T16:03

2023-09-22T16:03

экономика

россия

михаил мишустин

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Хочу также обратить внимание, коллеги, что сохраняется внешнее давление на нашу экономику. Благодаря реализации поручений президента, гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным Банком удалось нивелировать многие вызовы: поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности", - сказал Мишустин. Он отметил, что уже в этом году экономика России перешла к устойчивому росту, вопреки экспертам, которые ожидали другого развития событий. "По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше, чем на 2%. Что важно – этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности. А также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года", - пояснил премьер.

https://ria.ru/20230921/finansy-1897715296.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)