https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2023
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин
Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:03
2023-09-22T16:03
2023-09-22T16:03
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Хочу также обратить внимание, коллеги, что сохраняется внешнее давление на нашу экономику. Благодаря реализации поручений президента, гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным Банком удалось нивелировать многие вызовы: поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности", - сказал Мишустин. Он отметил, что уже в этом году экономика России перешла к устойчивому росту, вопреки экспертам, которые ожидали другого развития событий. "По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше, чем на 2%. Что важно – этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности. А также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года", - пояснил премьер.
https://ria.ru/20230921/finansy-1897715296.html
https://ria.ru/20230922/matkapital-1898057140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин
Мишустин: властям удалось нивелировать многие вызовы для российской экономики
МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
"Хочу также обратить внимание, коллеги, что сохраняется внешнее давление на нашу экономику. Благодаря реализации поручений президента, гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным Банком удалось нивелировать многие вызовы: поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности", - сказал Мишустин.
Правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2024-2026 годы
Он отметил, что уже в этом году экономика России перешла к устойчивому росту, вопреки экспертам, которые ожидали другого развития событий.
"По предварительной оценке Минэкономразвития
, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше, чем на 2%. Что важно – этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности. А также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года", - пояснил премьер.
Проект бюджета предусматривает около 1,6 триллиона рублей на маткапитал