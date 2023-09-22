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Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2023
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16:03 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/mishustin-1898058042.html
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин - РИА Новости, 22.09.2023
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин
Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T16:03
2023-09-22T16:03
экономика
россия
михаил мишустин
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов. "Хочу также обратить внимание, коллеги, что сохраняется внешнее давление на нашу экономику. Благодаря реализации поручений президента, гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным Банком удалось нивелировать многие вызовы: поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности", - сказал Мишустин. Он отметил, что уже в этом году экономика России перешла к устойчивому росту, вопреки экспертам, которые ожидали другого развития событий. "По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше, чем на 2%. Что важно – этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности. А также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года", - пояснил премьер.
https://ria.ru/20230921/finansy-1897715296.html
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экономика, россия, михаил мишустин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Давление на российскую экономику сохраняется, заявил Мишустин

Мишустин: властям удалось нивелировать многие вызовы для российской экономики

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкПремьер-министр России Михаил Мишустин
Премьер-министр России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Премьер-министр России Михаил Мишустин. Архивное фото
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МОСКВА, 22 сен - РИА Новости. Внешнее давление на российскую экономику сохраняется, но властям удалось нивелировать многие вызовы, поддержать граждан и предприятия, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, открывая заседание правительства, на котором рассматривается проект федерального бюджета России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов.
"Хочу также обратить внимание, коллеги, что сохраняется внешнее давление на нашу экономику. Благодаря реализации поручений президента, гибкому изменению нормативной базы правительству в координации с Центральным Банком удалось нивелировать многие вызовы: поддержать наших граждан и предприятия самого разного вида экономической деятельности", - сказал Мишустин.
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21 сентября, 10:43
Он отметил, что уже в этом году экономика России перешла к устойчивому росту, вопреки экспертам, которые ожидали другого развития событий.
"По предварительной оценке Минэкономразвития, за семь месяцев валовой внутренний продукт увеличился больше, чем на 2%. Что важно – этому в немалой степени способствует рост обрабатывающей промышленности. А также перестройка транспортно-логистических связей и повышение инвестиционной активности в первой половине года", - пояснил премьер.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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