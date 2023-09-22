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В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха - РИА Новости, 22.09.2023
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02:56 22.09.2023
https://ria.ru/20230922/militarizatsiya-1897918094.html
В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха
В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха - РИА Новости, 22.09.2023
В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха
Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, заявил министр иностранных... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T02:56
2023-09-22T02:56
в мире
азербайджан
армения
ереван
джейхун байрамов
оон
ситуация в нагорном карабахе
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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху. "Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий Азербайджана. Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения", - сказал он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html
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в мире, азербайджан, армения, ереван, джейхун байрамов, оон, ситуация в нагорном карабахе
В мире, Азербайджан, Армения, Ереван, Джейхун Байрамов, ООН, Ситуация в Нагорном Карабахе
В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха

Глава МИД Азербайджана: действия Баку показали масштабы милитаризации Карабаха

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов - РИА Новости, 1920, 22.09.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
Читать ria.ru в
БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху.
"Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий Азербайджана. Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения", - сказал он.
Здание МИД Армении в Ереване - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
МИД Армении призвал СБ ООН направить миссию в Карабах
Вчера, 23:27
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.
 
В миреАзербайджанАрменияЕреванДжейхун БайрамовООНСитуация в Нагорном Карабахе
 
 
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