В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха
Глава МИД Азербайджана: действия Баку показали масштабы милитаризации Карабаха
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов
Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов. Архивное фото
БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху.
"Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий Азербайджана. Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения", - сказал он.
Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.