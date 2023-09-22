https://ria.ru/20230922/militarizatsiya-1897918094.html

В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха

В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха - РИА Новости, 22.09.2023

В Азербайджане заявили о милитаризации Арменией Карабаха

Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, заявил министр иностранных... РИА Новости, 22.09.2023

2023-09-22T02:56

2023-09-22T02:56

2023-09-22T02:56

в мире

азербайджан

армения

ереван

джейхун байрамов

оон

ситуация в нагорном карабахе

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БАКУ, 22 сен – РИА Новости. Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией международно признанных территорий Азербайджана, заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов выступая в заседании Совета Безопасности ООН по Карабаху. "Антитеррористические мероприятия продемонстрировали масштабы милитаризации Арменией вопреки взятым ею на основе трехстороннего Заявления обязательств о прекращении всей военной деятельности против Азербайджана и выводе сил с международно признанных территорий Азербайджана. Ни одно суверенное государство не потерпит на своей территории такого незаконного военного присутствия. Азербайджан тоже не может этого сделать. В целях защиты здоровья и безопасности всех своих граждан Азербайджан осуществил действия, полностью соответствующие его правам, вытекающим из международного права и собственной Конституции. Таким образом, были пресечены систематические попытки Армении создать новый статус-кво путем незаконного использования силы на суверенной территории Азербайджана и сохранить серую зону, ссылаясь на "логику линии соприкосновения", - сказал он. Азербайджан 19 сентября начал в Карабахе военную операцию, назвав ее "антитеррористическими мероприятиями локального характера" для восстановления конституционного строя. В Ереване охарактеризовали это как агрессию, заявив, что армянских подразделений в Карабахе нет. Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев была достигнута договоренность о прекращении огня, среди условий перемирия было обозначено, в частности, разоружение армянских формирований и вывод тяжелой техники из Карабаха. Двадцать первого сентября в азербайджанском городе Евлах в 100 километрах к северо-востоку от Степанакерта прошла встреча представителей карабахских армян с делегацией Азербайджана, посвященная интеграции региона в состав республики.

https://ria.ru/20230921/karabakh-1897907706.html

азербайджан

армения

ереван

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в мире, азербайджан, армения, ереван, джейхун байрамов, оон, ситуация в нагорном карабахе