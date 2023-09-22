https://ria.ru/20230922/mediki-1897931412.html
В Хабаровском крае некоторые медики получат специальные выплаты
В Хабаровском крае некоторые медики получат специальные выплаты - РИА Новости, 22.09.2023
В Хабаровском крае некоторые медики получат специальные выплаты
Медицинские работники, которые оказывают виды медпомощи, не включенные в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), в Хабаровском крае... РИА Новости, 22.09.2023
2023-09-22T08:51
2023-09-22T08:51
2023-09-22T08:51
хабаровский край
хабаровский край
россия
михаил дегтярев
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ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости. Медицинские работники, которые оказывают виды медпомощи, не включенные в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), в Хабаровском крае будут получать ежемесячные специальные социальные выплаты, соответствующее постановление уже подписано, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале. "Впервые за счет краевого бюджета мы установили ежемесячные специальные соцвыплаты для отдельных категорий медицинских работников. Речь идет о специалистах, которые вне программы ОМС оказывают скорую медпомощь и первичную медико-санитарную помощь, а также о работниках отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Мною подписано соответствующее постановление", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале. По его словам, в ближайшее время участковые врачи и специалисты, ведущие диспансерное наблюдение граждан, будут получать надбавки в размере 14,5 тысячи рублей, а работающие с ними медсестры – 6,5 тысячи. Врачи станций скорой медпомощи – 11500. Фельдшеры и медсестры – по 7 тысяч рублей. А младший медперсонал – 4,5 тысячи. Врачи отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым – 14,5 тысяч рублей. Специалисты со средним медобразованием – 6500. Медработники с высшим немедицинским образованием в учреждениях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, могут рассчитывать на 14,5 тысячи рублей. Как уточняет краевое правительство, при определении размера соцвыплаты учитывается место работы специалиста, должность, фактически отработанное время. Выплаты положены медработникам, занимающим штатные должности по состоянию на 1 января 2023 года, а также тем, кто трудоустроился в этом году или пополнит штат сотрудников в последствии, придя на вакантные должности. С 1 января текущего года в целях устранения дефицита медицинских кадров правительство РФ назначило дополнительную социальную поддержку медикам первичного звена здравоохранения, включая медработников районных больниц, и станций скорой медицинской помощи. Размер соцвыплат варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей на человека, предоставляются за счет средств фонда ОМС.
https://ria.ru/20230801/fond-1887629676.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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хабаровский край, россия, михаил дегтярев
Хабаровский край, Хабаровский край, Россия, Михаил Дегтярев
В Хабаровском крае некоторые медики получат специальные выплаты
В Хабаровском крае допкатегории медиков получат специальные соцвыплаты
ХАБАРОВСК, 22 сен - РИА Новости.
Медицинские работники, которые оказывают виды медпомощи, не включенные в базовую программу обязательного медицинского страхования (ОМС), в Хабаровском крае будут получать ежемесячные специальные социальные выплаты, соответствующее постановление уже подписано, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в своем телеграм-канале
.
"Впервые за счет краевого бюджета мы установили ежемесячные специальные соцвыплаты для отдельных категорий медицинских работников. Речь идет о специалистах, которые вне программы ОМС оказывают скорую медпомощь и первичную медико-санитарную помощь, а также о работниках отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым. Мною подписано соответствующее постановление", - написал Дегтярев в своем телеграм-канале.
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По его словам, в ближайшее время участковые врачи и специалисты, ведущие диспансерное наблюдение граждан, будут получать надбавки в размере 14,5 тысячи рублей, а работающие с ними медсестры – 6,5 тысячи. Врачи станций скорой медпомощи – 11500. Фельдшеры и медсестры – по 7 тысяч рублей. А младший медперсонал – 4,5 тысячи. Врачи отделений выездной патронажной паллиативной медицинской помощи взрослым – 14,5 тысяч рублей. Специалисты со средним медобразованием – 6500. Медработники с высшим немедицинским образованием в учреждениях, которые оказывают первичную медико-санитарную помощь, могут рассчитывать на 14,5 тысячи рублей.
Как уточняет краевое правительство, при определении размера соцвыплаты учитывается место работы специалиста, должность, фактически отработанное время. Выплаты положены медработникам, занимающим штатные должности по состоянию на 1 января 2023 года, а также тем, кто трудоустроился в этом году или пополнит штат сотрудников в последствии, придя на вакантные должности.
С 1 января текущего года в целях устранения дефицита медицинских кадров правительство РФ
назначило дополнительную социальную поддержку медикам первичного звена здравоохранения, включая медработников районных больниц, и станций скорой медицинской помощи. Размер соцвыплат варьируется от 4,5 до 18,5 тысячи рублей на человека, предоставляются за счет средств фонда ОМС.
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